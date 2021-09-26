من رفوف مطبخك ..5 مشروبات تمنحك الطاقة ومضادة للالتهابات

بيروت - نادين محمد -

يمكنك بسهولة صنع مشروبات صحية معززة للطاقة في منزلك دون الحاجة إلى القلق بشأن المواد الكيميائية والسكر المضاف، فهي غنية بمضادات الأكسدة وكذلك المواد المضادة للالتهابات.

​

فيما يلي قائمة بمشروبات الطاقة الصحية التي يمكنك صنعها في المنزل.

اقرئي أيضا : 7 مشروبات مهملة من أرفف مطبخك لرفع المناعة



1. ماء جوز الهند والليمون

​

يعد شرب ماء جوز الهند من أفضل العلاجات المنزلية لتقليل حرارة الجسم. هذا المشروب المنعش غني أيضاً بالإلكتروليتات التي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة لديك.

عند مزجه مع عصير الليمون، يعتبر هذا مشروباً مثالياً لتعزيز الطاقة، فعصير الليمون مليء بالبوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم فى وظائف المخ والأعصاب .

ستحتاجين إلى:

عصير ليمونة

½14 كوب ماء جوز الهند

41كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عسل

12 ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المبشور

ملح البحر حسب الرغبة.

طريقة تطبيق المشروب

أضيفي الليمون وماء جوز الهند والماء والعسل والزنجبيل وملح البحر في الخلاط واخلطي جيداً واستمتعي. يمكنك تخزين مشروب الطاقة هذا في الثلاجة لمدة أسبوعين.

2.الكركم وماء جوز الهند

​

الكركم غني بمضادات الأكسدة وكذلك المواد المضادة للالتهابات. إن وجود الجارسينول في الكركم يجعله مشروباً رائعاً لجهاز المناعة والهضم.

الكركم مليء بالكربوهيدرات، وحمض الخليك، وفيتامين ب، والبوتاسيوم، والمنجنيز، وحمض الستريك وما إلى ذلك.

عند دمجه مع ماء جوز الهند، يمكن أن يكون عصير الكركم هو مشروبك المفضل للطاقة .

طريقة تطبيق المشروب

أضيفي ملعقتين كبيرتين من شراب الكركم الخالي من السكر واخلطي ملعقتين صغيرتين من الملح الأسود، ثم أضيفي كوباً من ماء جوز الهند وقليلاً من عصير الليمون.

3. الزنجبيل والهيل

​

الزنجبيل والهيل كلاهما بهارات لها فوائد صحية عديدة. يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، الذي لا يخفف من الغثيان وغثيان الصباح فحسب، بل إنه مفيد أيضاً للمساعدة في إنقاص الوزن (حرق الدهون) وعسر الهضم، فهو غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مدرة للبول، لا يساعد الهيل على منع رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان فحسب، بل يساعد أيضاً في تحسين مستويات الطاقة لديك.

طريقة تطبيق المشروب

أضيفي ملعقة صغيرة من هيل مطحون، ملعقة صغيرة مسحوق كركم و 1-2 ملعقة صغيرة عسل في كوب ونملأ بالماء الساخن.

4. عصير الموز

​

الموز هو واحد من الفاكهة التي تبقيك نشيطة .

يتغلب عصير الموز على التعب ويمكّن إنزيمات الجسم من التحكم في إنتاج الطاقة.

هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور التي تساعد على تقليل التعب وزيادة القدرة على التحمل.

ستحتاجين إلى:

موزة واحدة ناضجة، و 250 مل من الحليب منزوع الدسم أو حليب اللوز، و 20 جراماً من اللوز المطحون، وقطرة من العسل ورشة قرفة (اختياري).

طريقة تطبيق المشروب

قشري الموز وقطعيه إلى قطع صغيرة (إذا كان لديك الوقت، قومي بتجميد شرائح الموز لمدة 1-2 ساعة)، أضيفي الموز والحليب واللوز والمكونات الأخرى في الخلاط. امزجي حتى يصبح ناعماً واستمتعي بزيادة الطاقة بسرعة.

5. ماء العسل والشعير

​

يحتوي العسل على نسبة عالية جداً من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية. يمتص الجسم الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة، مما يعطي دفعة فورية للطاقة

أما الشعير فتساعد الأحماض الأمينية في الشعير على تعزيز مستويات طاقة الجسم. بما أن الشعير من الألياف القابلة للذوبان، فإنه يذوب في الماء ويمد الجسم بالطاقة المفيدة.

طريقة تطبيق المشروب

في كوب واحد من الماء الدافئ، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. يمكنك أيضاً تناول العسل مع الشعير المغلي والمصفَّى للحصول على طاقة فورية.