شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب الإصابة بالذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في الصدر بالجهة اليسرى، وألم في المعدة وعسر الهضم وارتفاع في نسبة ضغط الدم، تعد هذه أبرز أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية، وللتعرف أكثر عن أسباب وأعراضها يقدمها الخليج 365 لقرائه من خلال سلسلة س وج، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هي أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟

من أبرز أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية هي التعرض لقلة تدفق الدم إلي القلب، وهذا الأمر يعد علامة علي حدوث مشكلة ما في الشريات القلب، وهناك العديد من الأسباب الأخري ومنها:

-انخفاض نسبة تدفق الدم الحامل للأكسجين إلى عضلة القلب.

-الإجهاد البدني.

-الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة .

-التدخين.

-ارتفاع ضغط الدم.

ما هي أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية؟

-ألما شديد في الصدر من الجهة اليسرا .

-حرقان شديد في البطن.

-ألما في الذراعين.

-يتعرض البعض لألم في الرقبة.

-الرغبة في الغثيان.

-الشعور بالإرهاق.

-ضيق في التنفس.

-زيادة نسبة التعرق.

-الدوخة الشديدة.

ماهو علاج الإصابة بالذبحة الصدرية؟

يعتمد علاج الذبحة الصدرية علي مدي خطورة الحالة ومنها:

-تغير العادات اليومية أي تغير نمط الحياة.

-تغير العلاجات التي يتناولها الشخص.

-أخذ العلاجات المسيلة للدم للحفاظ علي صحة الشرايين والحد من الإصابة بالجلطات.

-النترات التي تعمل علي إسترخاء الأوعية الدموية وتساعد على استرخائها.

-تناول الأدوية الخافِضة للكوليسترول للحد من الإصابة بالجلطات.

-أخذ الأدوية الخافضة لضغط الدم، والسكر.

-بعض الحالات تحتاج للخضوع للقسطرة الإستكشافية وتركيب دعمات.

كيف يتم إكتشاف الإصابة بالذبحة الصدرية؟

عن طريق رسم القلب، والأيكو وإجراء بعض التحاليل الطبية.