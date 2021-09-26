ارتفاع عدد الإصابات إلى 232 مليونا و284 ألفا و754 إصابة حتى اليوم

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد، الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 232 مليونا و284 ألفا و754 إصابة حتى الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و757 ألفا و425 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 208 ملايين و896 ألفا و854 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 38 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 9 حالات من الإصابات الجديدة انتقلت محليا.

وأضافت أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96015 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 596 وفاة و9697 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275299 بينما بلغت الإصابات 3 ملايين و628812 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

سجلت بريطانيا 31348 إصابة جديدة بكوفيد-19 و122 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة، وذلك حسبما أظهرت البيانات الرسمية .

تأتي هذه الحصيلة مقارنة مع 35623 إصابة و180 وفاة بسبب المرض اليوم السباق.