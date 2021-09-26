3 منتجات غذائية "خارقة الفائدة".. تعرف عليهم

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أكدت خبيرة تغذية روسية أن بذور الكتان والأعشاب البحرية والحنطة السوداء هي أكثر الأطعمة ذات الفوائد الخارقة والملائمة للميزانية.



وبحسب ما كتبته إخصائية التغذية أولجا ديكر على "أنستقرام" تحتوي بذور الكتان على الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A وB وE وF والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والزنك.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 وأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، وكذلك الألياف، حيث بفضلها، يتم تقليل خطر الإصابة بالأورام، ويتم تطبيع عمل القلب والجهاز الهضمي، كما تساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم".

وتابعت: "بالإضافة إلى الفيتامينات، تحتوي الأعشاب البحرية على الكثير من اليود"، منوهة إلى أن "هذا المنتج له تأثير في عملية تطهير وإزالة السموم من الجسم".

ونصحت الخبيرة بتضمين هذا المنتج في النظام الغذائي لأمراض الغدة الدرقية وللوقاية من السرطان.

وختمت: "الحنطة السوداء غنية بالبروتين ولا تحتوي على النشا أو الجلوتين"، مؤكدة أنها غنية بفيتامينات "ب" ومضادات الأكسدة والحديد وكذلك الألياف المسؤولة عن الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي.