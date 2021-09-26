شكرا لقرائتكم خبر عن هل الضغوط النفسية من أسباب انخفاض هرمون النمو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويقدم التقرير التالى تأثير الضغوط النفسيه على الجسم وفقا لموقع " facty"، ومنها: -البيئة المنزلية السلبية تعرض الطفل لنقص في هرمون النمو: المشاعر السلبية وسيطرة الطاقة السلبية في المنزل وزيادة المشاكل العائلية في وجود طفل بمرحلة نمو تد من الأمور التي تعرضه لنقص في هرمون النمو. -التأثير على الأم وصحتها:

دراسات متعددة توضح أن التعرض للمشاعر السلبية المستمر يؤثر علي الوالدين والأطفال، ولذا أشارت بعض الدراسات أن تعرض الأم للمشاعر السلبية تتسبب في تعرض الأطفال لمشاكل نفسية كثيرة، ومنها الوسوسة والقلق، فشعور الأم بهم ينتقل إلي الأطفال.

-التأثير على الصحة ويزداد فرص الإصابة بأمراض مزمنة: الضغوط النفسية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة كالغدة الدرقية، والسكر والقلب وارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب التخلص من الطاقة السلبية بشتي الطرق. -زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب: نعم الاكتئاب هو المرض الذي يلازمك إذا استسلمت للمشاعر السلبية والضغوط النفسية، ولذا يجب التخلص من هذا العدو عن طريق الذهاب لطبيب نفسي أو الانشغال بالعديد من الأعمال اليومية