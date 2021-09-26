شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذرك من فشل الكبد.. فقدان الشهية ومشاكل المرارة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الكبد دورًا أساسيًا في صحة الجسم بالكامل، بدءًا من تصفية مجرى الدم من السموم إلى مساعدة جسمك على تنظيم مستويات السكر في الدم، في كثير من الحالات ، لا يتعرف الأشخاص على العلامات التي تشير إلى أن الكبد لديهم لا يعمل بشكل جيد حتى تحدث مشكلة خطيرة، إذا كنت تريد التأكد من أن هذا العضو الحيوي يعمل بشكل صحيح ، فتابع قراءة التقرير لاكتشاف علامات فشل الكبد بحسب ما نشره موقع " eatthis".

فقدان الشهية

إذا وجدت نفسك أقل جوعًا من المعتاد ، فقد ترغب في فحص صحة الكبد، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في الجهاز الهضمي ، وعندما لا يعمل الكبد كما ينبغي ، يمكن أن يسبب مشاكل منها الغثيان وعدم الاهتمام بالطعام.

2 مشاكل المرارة

هل لديك مشاكل في المرارة؟ قد تكون صحة الكبد هي السبب، فغالبًا ما تستقر الرواسب خارج الصفراء وتتراكم في كتل تشبه الحجارة أو الرمل في المرارة. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تنسد المرارة أيضًا .

3 مستويات منخفضة B12

قبل أن تبدأ في الحصول على المكملات الغذائية للمساعدة في رفع مستويات B12 لديك، قد يضعف الكبد أيضًا الكلى ويساهم في مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك انخفاض امتصاص فيتامين ب 12.

4 الجلد المشوه

قد يكون لمظهر بشرتك علاقة بصحة الكبد أكثر من ارتباطها بروتينك للعناية بالبشرة، الجلد الجاف والشاحب مع البقع الداكنة والتصبغ هي علامات على وجود مشكلة كامنة فى الكبد.

5 الارتباك

بعض الأفراد الذين يعانون من قصورفي وظائف الكبد، يمكن أن يحدث ضعف في القدرة المعرفية ورعاش، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يتسبب تراكم السموم في حدوث وذمة دماغية ، أو تجمع سوائل في الدماغ، بحسب ما يقوله الدكتورديفيد بيتي، عضو الكلية الملكية للأطباء والممرضات، الذي يلاحظ أن السوائل الزائدة المحيطة بالدماغ يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في هيكلها أو وظيفتها بمرور الوقت.