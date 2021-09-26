شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الفلورايد للأسنان .. احذر الإفراط يسبب التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلورايد معدن يوجد بشكل طبيعي في التربة والمياه والأطعمة، مصادر الفلورايد الطبيعية عديدة فهو متوفر في الشاي، الحليب، البيض، العسل، الطماطم وأيضاً في الأسماك واللحوم، وينبغي توافر جميع العناصر الغذائية أثناء اتباع نظام غذائي متوازن، وإضافة الكثير من الكالسيوم وفيتامين D لزيادة امتصاص الكالسيوم، اللازم لبناء أسنان قوية والحفاظ على اللثة والأنسجة الفم صحية، يمكن للشباب الحصول على الكالسيوم الكافي من 3 أو 4 حصص يومية من منتجات الألبان ، وكذلك من العديد من المصادر الأخرى مثل عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم والخضروات الخضراء مثل البروكلى، بحسب ما ذكره موقع " healthychildren".

فوائد الفلوريد

يقلل الفلوريد من تسوس الأسنان عن طريق جعل المينا أكثر صلابة ، مما يقلل من قدرة البكتيريا على إنتاج حمض يؤدي إلى تآكل المينا، واستبدال المعادن الموجودة في الأسنان بعد فقدها، في المناطق التي يكون فيها محتوى الفلوريد الطبيعي في الماء منخفضًا وإمدادات المياه غير مفلورة، أو إذا كانت أسرتك تستخدم المياه المعبأة أو المفلترة، قد ينصح أطباء الأطفال وأطباء الأسنان بمكملات الفلورايد أو معجون الأسنان بالفلورايد لتقوية مينا أسنان الأطفال ضد التسوس.

معظم المياه المعبأة لا تحتوي على كميات كافية من الفلورايد، تعمل أنظمة معالجة المياه المنزلية مثل وحدات التقطيرعلى إزالة الكثير من الفلورايد من مياه الصنبو ومع ذلك ، فإن أنظمة تنقية المياه بالكربون أو الفحم النباتي بشكل عام لا تزيل كميات كبيرة من الفلورايد.

اضرار الإفراط في تناول الفلورايد :

أحد مضاعفات الإفراط في تناول الفلوريد هو التسمم بالفلور في الأسنان، يتراوح التسمم بالفلور من خطوط بيضاء طفيفة تمر عبر الأسنان إلى مظهر طباشيري للأسنان مع تلطيخ بني، يمكن أن يحدث التسمم بالفلور عن طريق وصف مكملات الفلورايد في المجتمعات التي تحتوي على المياه المفلورة ، أو ابتلاع الأطفال الصغار لمعجون الأسنان المفلور.

لتجنب هذه المشكلة الأخيرة، يجب ألا يستخدم الأطفال أكثر من مسحة من معجون الأسنان المفلور قبل سن الثانية، إذا اقترح طبيب الأطفال أو طبيب الأسنان الخاص بطفلك استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بالنسبة للأطفال الأكبر من عامين ، استخدم فقط كمية صغيرة بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان المفلور.

اضرار السكريات:

تعمل جميع السكريات على تعزيز نمو بكتيريا الفم التي تنتج الحمض وتسبب تسوس الأسنان، والسكريات غير المكررة مثل العسل ودبس السكر ضارة مثل السكر الأبيض المكر، وأسوأ أنواع المواد الضارة هي السكريات الموجودة في الأطعمة اللزجة التي تتشبث بالأسنان، مثل الفاكهة المجففة والحلويات، والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة تترك الأسنان مغمورة بالسكر، كما تترك الحبوب والأطعمة النشوية الأخرى، مثل الفشار، بقايا تتحول البكتيريا بسرعة إلى سكر.