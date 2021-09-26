"كوني أنت".. برنامج تلفزيوني لـ"البدينات" يثير جدلا بالجزائر

محمد الفلاح - كوني أنت.. برنامج تلفزيوني لـالبدينات يثير جدلا بالجزائر

الأحد 26 سبتمبر 2021

مازالت برامج بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية تثير جدلا واسعاً من حين لآخر، رغم نسب متابعتها الهائلة من قبل الجمهور الجزائري.



وآخر برنامج تلفزيوني قسم الجزائريين بين مؤيد ومعارض هو برنامج "كوني أنت" المخصص لـ"البدينات"، رغم أنه لم يتم بعد الانتهاء من تصويره، والذي من المقرر أن يكون مسجلا وليس مباشرا.

وتضاربت الأنباء حول القناة التلفزيونية الجزائرية التي تعتزم بث البرنامج المثير للجدل، وتراوحت التكهنات بين قناتي "النهار" و"سميرة" المختصتين في مجال الطبخ والمرأة.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن فكرة البرنامج ترتكز على عدة جوانب، أبرزها "منح الثقة للمرأة البدينة، والتأكيد على أن أهمية المرأة فيما يمكنه تقديمها لمجتمعها ومحيطها وليس شكلها، وكذا ممارسة حمية قاسية لإنقاص الوزن".

إلا أن فكرة البرنامج غير المسبوقة في الإعلام الجزائري وحتى العربي، طالتها انتقادات من قبل الجزائريين عبر مواقع التواصل.

واعتبر كثيرون أن البرنامج "تمييز واضح بين المرأة البدينة والنحيفة" ورأى آخرون أنه يعد "سخرية غير مباشرة من المرأة البدينة"، والبعض صنف البرنامج في خانة "البرامج غير الهادفة والتي يتم بها ملء الشبكات البرامجية"، وبأنها "بعيدة عن تقاليد وقيم المجتمع الجزائري".

إلا أن تعليقات أخرى عبر مواقع "أنستقرام" و"فيسبوك" استهجنت في المقابل تلك الانتقادات، واعتبرت أن فكرة البرنامج "مميزة وتستحق التشجيع"، وطالب نشطاء بـ"انتظار بث البرنامج للحكم عليه وليس على ما تم تسريبه".

وأكد جزائريون أن الإعلام الجزائري التلفزيوني "بحاجة إلى برامج منافسة لما هو موجود في الساحة الإعلامية"، ودعوا الجمهور إلى "تقبل أذواق المجتمع المختلفة".