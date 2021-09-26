شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات طبيعية تساعدك في منع تجلط الدم.. اشرب مياه كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مميعات الدم أو أدوية السيولة هى أنواع علاجات تعمل على منع حدوث تجلط الدم، عادة ما يتم وصف هذا النوع من الأدوية للمرضى المعرضين للإصابة بالجلطات، مثل مرضى الرجفان الأذيني، التهاب الشغاف، حيث تعمل مميعات الدم على تقليل فرص حدوث بعض المضاعفات الخطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، هناك العديد من الأدوية التي يتم إعطاؤها للمريض لعلاج هذه الحالات، ولكن يمكننا أيضا تجربة بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على العوامل المختلفة التي تسبب مميعات الدم مثل الجفاف والكوليسترول والأحماض الدهنية في الدم، وفقا لتقرير لموقع healthline.

علاجات طبيعيه تمنع جلطات الدم

1. الماء

الماء هو أسهل طريقة للتخلص تمنع تكون الجلطات فى دمك بشكل طبيعي، ، يمكن أن يكون تناول الماء على شكل حليب وعصير وفواكه وما إلى ذلك، يجب أن تحاول تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.