- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات طبيعية تساعدك في منع تجلط الدم.. اشرب مياه كتير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مميعات الدم أو أدوية السيولة هى أنواع علاجات تعمل على منع حدوث تجلط الدم، عادة ما يتم وصف هذا النوع من الأدوية للمرضى المعرضين للإصابة بالجلطات، مثل مرضى الرجفان الأذيني، التهاب الشغاف، حيث تعمل مميعات الدم على تقليل فرص حدوث بعض المضاعفات الخطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، هناك العديد من الأدوية التي يتم إعطاؤها للمريض لعلاج هذه الحالات، ولكن يمكننا أيضا تجربة بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على العوامل المختلفة التي تسبب مميعات الدم مثل الجفاف والكوليسترول والأحماض الدهنية في الدم، وفقا لتقرير لموقع healthline.علاجات طبيعيه تمنع جلطات الدم
1. الماء
الماء هو أسهل طريقة للتخلص تمنع تكون الجلطات فى دمك بشكل طبيعي، ، يمكن أن يكون تناول الماء على شكل حليب وعصير وفواكه وما إلى ذلك، يجب أن تحاول تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.
2. الزنجبيل
الزنجبيل مضاد ممتاز التهابات، يحتوي على إنزيم طبيعي يسمى الساليسيلات، والذي له بنية مشابهة جدًا مثل الأسبرين وهو مميع دم معتمد طبيا، يمكنك استخدام الزنجبيل في مشروباتك.
3. القرفة
قد تساعدك القرفة في علاج العوامل الأساسية التي قد تؤدي إلى مخاطر صحية مثل السكتة الدماغية، يساعد في السيطرة على ضغط الدم ويقلل من نسبة الكوليسترول، كما أنه يتم الحصول على العديد من الأدوية الاصطناعية مثل الوارفارين التي تستخدم لتسييل الدم من هذا المركب.
4. الكركم
الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر، كما أنه يقوي جهاز المناعة بشكل عام، فهو لا يساعد فقط في مكافحة الأمراض الالتهابية المختلفة،ومرض السكري من النوع 2 ، بل إنه يحسن أيضًا جاذبية العين للطعام.
5. الثوم
يقلل من تكوين الجلطات في الجسم، كما أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم في الجسم، آثاره مشابهة لأدوية ضغط الدم، قد تكون تأثيرات ترقق الثوم قصيرة العمر ولكن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي طويل المدى على تناسق الدم.
6. الأناناس
يحتوي الأناناس على البروميلين الذي يستخدم غالبا كمكمل غذائي، يعتقد أنه يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، إنه مضاد ممتاز للتجلط، ويمنع الصفائح الدموية.