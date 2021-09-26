شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يمنحك بشرة مشرقة .. تعرف على القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصى أطباء أمراض الجلدية بتناول الأطعمة الصحية المليئة بالبروتين، بالإضافة لشرب الكثير من الماء، للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة، فمن المهم تكديس طبقك بأشكال بروتين صديقة للبشرة، فليس جميع الأطعمة الغنية بالبروتين على قدم المساواة في قسم التغذية أو العناية بالبشرة، تمامًا مثل أشكال البروتين التي تعزز صحة القلب أو تساعد في بناء الأنسجة العضلية، إليك كل ما تحتاج معرفته عن مصادر البروتين للحصول على بشرة مشرقة بحسب ما ذكرته ،Alicia Zalka طبيبة أمراض الجلدية لموقع " wellandgood".

أفضل الخيارات الحيوانية

تعتبر البروتينات الحيوانية "كاملة"، بمعنى أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، لذا فإن أفضل مصادر البروتين من أجل الصحة المثلى والعناية بالبشرة هي تلك التي تحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات التي تشتد الحاجة إليها ولكن لا تحتوي على مواد حافظة غير مرغوب فيها أو دهون مشبعة يمكن أن تعرقل الفوائد التي تبحث عنها تحقيقا لهذه الغاية ، فأن أفضل بروتين حيواني لبشرة صحية هو خالي من الدهون وخالي من الإضافات والهرمونات والمضادات الحيوية.

1. سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون خيارًا رائعًا لأنه لا يحتوي فقط على 20 جرامًا من البروتين لكل ثلاثة أوقيات، ولكنه يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يأكل القليل منها ما يكفي، هذه الدهون ضرورية لتقليل الالتهابات ، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من أوميجا 3 يتمتعون بفوائد جمالية ، مثل البشرة الشابة مع تقليل الجفاف والتجاعيد، ويجب تناول السلمون مرتين في الأسبوع، سيضمن ذلك حصولك على أوميجا 3 التي يحتاجها جسمك وبشرتك للحصول على أفضل الفوائد.

2. البيض

البيض مصدر قوي جدًا للبروتين ، ويحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة القوية: اللوتين والزياكسانثين، تشير الأبحاث العلمية إلى أن هذين النوعين من مضادات الأكسدة قد يساعدان في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

3. الزبادي اليوناني العادي

الزبادى اليونانى العادى مليء بالبروتين وفيتامين ب ، (يعني الأصناف التي لا تحتوي على سكر مضاف) هو أيضًا مصدر كبير للكالسيوم،يحتوي الكوب على حوالي 25 جرامًا من البروتين ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء، تشكل البكتيريا التي تعيش في أمعائك بشكل جماعي الميكروبيوم الخاص بك ، ويساعد الميكروبيوم الصحي في إدارة الاستجابة الالتهابية لجسمك، قد يساعد تهدئة هذه الاستجابة في تحسين حالات الجلد ، مثل حب الشباب والأكزيما ، وتعزيز مظهر البشرة الصحي .

أفضل خيارات البروتين النباتي

تعتبر البروتينات النباتية عمومًا أقل في الدهون المشبعة والإضافات مقارنة بنظيراتها الحيوانية ، وهناك العديد من الخيارات اللذيذة للاختيار من بينها الجمع بين البقوليات والأرز البني أو فول الصويا من أجل الحصول على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك يوميًا

1. اللوز

اللوز مصدر كبير للبروتين وفيتامين هـ والدهون الأحادية غير المشبعة، هناك بحث يدعم أن الاستهلاك اليومي للوز قد يساعد في تقليل شدة تجاعيد الوجه لدى النساء بعد سن اليأس، لذا سواء كنت تتناول وجبة خفيفة من اللوز بالحفنة أو تفضل بعض زبدة اللوز على شرائح التفاح ، حافظ على عادتك في تناول الجوز وسوف تشكرك بشرتك.

2. العدس

العدس هو غذاء قوي يحتوي على الكثير من البروتينات النباتية بالإضافة إلى ذلك ، يضيف العدس حمض الفوليك والبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي ، ولا يحتوي على دهون مشبعة أو صوديوم.

3. عين الجمل

يساعد "عين الجمل "الجوز، الغني بالبروتين أيضًا على تغذية أدمغتنا، ويحافظ على شعرنا لامعًا وقويًا، ويساعد على ترطيب بشرتنا.