شكرا لقرائتكم خبر عن الأفوكادو الحل السحرى للتخلص من الشيب المبكر خلال ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الشيب المبكر خاصة فى مرحلة الشباب، حيث يشكل الشعر الرمادي إزعاجا للبعض، الذى يسعى دائما لإخفائه حتى يبدو بمظهر لائق، ورغم أن هذه ليست علامة رئيسية على التقدم في السن بسرعة كبيرة، إلا أنها يمكن أن يؤثر على صحتهم النفسية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأن الأفوكادو يعد من العلاجات السحرية لعلاج الشعر الرمادي، لأنه يحتوى على عناصر غذائية هامة تلعب دورا فى حماية الشعر من الشيب نظرًا لأنه يحتوي على ما لا يقل عن 20 نوعًا من المعادن المهمة، والتى تشمل فيتامين ك وفيتامين سي والبوتاسيوم وفيتامين ب5 وفيتامين ب6 وفيتامين ه، و مكونات أخرى مثل المغنيسيوم والفيتامينات أ ، ب 2 (الريبوفلافين)، النحاس، الحديد، الزنك، الفوسفور.

تسهم هذه العناصر الغذائية فى تجديد خلايا الشعر ومقاومة الشيب المبكر، حيث يمكنك استخدام الأفوكادو فى شكل اقنعة توضع على فروة الرأس لمدة محددة، حيث يمكن إضافة العسل أو الزبادي أو المشمش أو دقيق الشوفان أو الموز أو زيت الزيتون، ثم قم بهرسها وامزجهم معا، ثم ضعى المكونات على شعرك جيداً واتركيه لمدة عشرين دقيقة، ليشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، وأوصى التقرير بتكرار ذلك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أقصى نتيجة، لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وأوضح الخبراء أن الجسم هو الذي يحول الشعر إلى اللون الرمادي، فمع تقدمنا ​​في السن ، تقل الصبغة التي ينتجها أجسامنا، لهذا السبب ، بدءًا من سن 30 عامًا ، سينمو شعرنا باللون الرمادي.

وقد تلعب نقص الفيتامينات، لاسيما فيتامين ب 12 المسؤول عن نمو الشعر وإنتاج الدم واستقرار الهرمونات، دورا فى ظهور الشيب المبكر.