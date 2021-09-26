شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب أحمر يساعد فى خفض سكر الدم المرتفع.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن شرب عصير الرمان يساعد في خفض سكر الدم خلال 15 دقيقة من تناوله، وفحص الباحثون تأثير تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة حوالى 8 مللي على خفض مستويات السكر في الدم، بحسب ما نشرت جريدة "Daily express".

وقام الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، باختيار المتطوعين عشوائياً لأخذ جرعة واحدة من الماء أو عصير الرمان أو الماء مع 18.6 جرام من الجلوكوز و 18.3 جرام من الفركتوز لتتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان.

وتم جمع سكر الدم الصائم من قبل، وبعد 15 و 30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة بعد تناول الشراب.

يقيس اختبار سكر الدم أثناء الصيام نسبة السكر في الدم بعد صيام ليلة كاملة (عدم تناول الطعام).

ووجد الباحثون أنه في جميع المواد، لم يغير تناول الماء من مستويات السكر في الدم، لكن لوحظ في الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين، انخفاض "ملحوظ" في مستوى الجلوكوز عند 15 دقيقة و 30 دقيقة بعد تناول عصير الرمان مقارنة بكمية السكر في الماء.

علاوة على ذلك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في مستويات الأنسولين عند 15 و 30 دقيقة بعد شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

وقد أكدت أبحاث أخرى فوائد شرب عصير الرمان، حيث وجدت إحدى الدراسات أن السكريات الموجودة في عصير الرمان، على الرغم من تشابهها في خصائصها مع سكريات عصير الفاكهة الأخرى، لم تؤثر سلبًا على مؤشرات مرض السكري.

وكشفت الأبحاث أيضاً أن عصير الرمان يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين - وهي حالة خطيرة محتملة حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات أو تصلب الشرايين.

جدير بالذكر أن داء السكري من النوع الثانى هو النتيجة النهائية لضعف إنتاج الأنسولين في البنكرياس، والأنسولين هو هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم ضمن آلية التنظيم هذه، ترتفع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي بدوره إلى عدد كبير من المشاكل، ويمكن تعديل نمط الحياة لتحسين مستوى السكر في الدم بطرق التغذية الصحية والرياضة وكذلك شرب عصير الرمان.