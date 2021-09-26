شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات هتقول أنك بتسرف في تناول النشويات أبرزها الخمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن تناول أطعمة الكربوهيدرات أو النشويات لذيذ إلا أن الإكثار من تناوله يعرضك لبعض المشاكل الصحية، لأنها مرتفعه السعرات الحرارية يشكل ملحوظ، ومن أشهر أطعمة النشويات البطاطس والمخبوزات والمكرونة والخبز، وجميعنا نتناولها، ولكن عند الإسراف في تناولها فأنت تعرضك صحتك للخطر وتصبح عرضة للعديد منالمشاكل، وهذا ما يقدمه لنا التقرير المنشور عبر موقع " eatthis".

-الشعور بالخمول والإرهاق:

الإسراف في تناول النشويات في وجبتي الإفطار والغذاء والعشاء يتسبب في شعورك بالخمول والإرهاق وعند القدرة علي ممارسة يومك بشكل صحي، ولذا عليك تناول الأطعمة الصحية التي لا تتسبب في شعورك بالخمول، أو عدم الإسراف في تناول النشويات.

-تقلبات المزاج:

النشويات تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا الأمر يعرضك للشعور بعدم الراحة النفسية، فعدم تنزيم نسبة السكر بالدم تزيد من تعرضك بالإكتئاب والتقلبات المزاجية، والحل هو التقليل من تناول النشويات في الوجبات اليومية.

-زيادة الوزن:

الإسراف في تناول النشويات يعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، لأنها أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا تناولك لها والإكثار منها يتسبب في زيادة الوزن، والحل تقليل من تناولها.

-الإنتفاخ وألم المعدة:

أنت بحاجة إلي الإكثار من تناول الألياف للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والإكثار من تناول النشويات يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بإنتفاخ البطن وحدوث مشاكل بها، ولذا عليك التقليل من تناول النشويات، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.