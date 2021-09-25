شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من خداع كورونا.. دراسة تكشف قائمة مشروبات تتسبب فى إيجابية الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تزايد عدد الاختبارات التى يمكن إجراؤها فى المنزل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فى بعض الدول، اكتشف مجموعة من الباحثين في مجال الأمراض المعدية، عن إمكانية ظهور نتيجة إيجابية لاختبار كورونا بعد تناول عدد من المشروبات، وبحسب ما نشره مجموعة من العلماء الذين يدرسون الطب الاستوائي في جامعة توبنجن الألمانية مؤخرًا دراسة في المجلة الدولية للأمراض المعدية، أكدوا أن اختبارات PCR لفيروس كورونا لا تزال المعيار الذهبي للدقة بحسب ما نشره موقع " eatthis".





وأكدت الدراسة، أن هناك طرقًا بسيطة يمكن للمستهلك أن يصنع بها اختبار إيجابي لفيروس كورونا ، من خلال تطبيق مشروبات يومية معينة مباشرة على بعض أشرطة اختبار التدفق الجانبي لكورونا باستخدام اختبار" أبوت بانبيو ".

وأوضحت الدراسة أن جميع المشروبات الغازية ومشروب البرتقال الغازي ومشروبات الطاقة والمياه المعدنية الغازية المعبأة تجاريًا تسبب في ظهور خط اختبار أحمر، وهذا يشير بالطبع، إلى إصابة إيجابية.

وأوضح الباحثون، أن السبب وراء هذا التأثير يرجع إلى درجة الحموضة المتغيرة في هذه المحاليل ، والتي يمكن أن تعدل وظيفة الأجسام المضادة المغلفة في خط الاختبار، وأضافوا أنه عند استخدام اختبار فيروس كورونا في المنزل بشكل صحيح ، يمكن اعتباره موثوقًا به.