شكرا لقرائتكم خبر عن من تجاعيد وثنيات إيدك.. اعرف مشكلة بتهدد قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون من الهند تقنية جديدة تقيس ارتفاع مستوى الكوليسترول، من خلال فحص ثنيات اليد، وهو عبارة عن اختبار كوليسترول كلي يستخدم كاميرا رقمية لأخذ لقطة لظهر يد المريض بدلاً من عينة دم، ثم يتم اقتصاص الصورة التي تم الحصول عليها ومقارنتها بالصور الموجودة في قاعدة بيانات لمستويات الكوليسترول الطبيعية، بحسب موقع "Daily express".

ووصف الباحثون، في مقالة نُشرت بالمجلة الدولية للهندسة الطبية والمعلوماتية، كيف طوروا طريقة غير جراحية لاختبار مستويات الكوليسترول في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتمد نهج الاختبار، الذى أعده معهد ثري ثازا للهندسة والتكنولوجيا بالهند، على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة لمستويات الكوليسترول المسجلة باستخدام اختبارات الدم القياسية وربطها بصورة معيارية لليد لكل مريض؛ يتركز الكولسترول في تجاعيد الأصابع.

يمكن أن تظهر رواسب الكوليسترول الدهنية التي تسمى الورم الأصفر في ثنايا اليد.

وفقًا لمستشفى وينشستر في بريطانيا، يتراوح حجم الورم الأصفر في ثنايا اليد من صغير جدًا إلى 7.62 في الحجم.

على الرغم من أن إجراء فحص الدم هو وسيلة موثوقة لتحديد مستويات الكوليسترو ، فقد أثبت الباحثون الهنود أنه يمكن أيضًا الكشف عن وجود مستويات إجمالية مختلفة من الكوليسترول من خلال تحليل صورة الجلد.

ويحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم ويسبب ارتفاع الكوليسترول مشاكل في القلب دون ظهور الأعراض، و يعني عدم ظهور الأعراض أنه يجب عليك إجراء فحص للتأكد من إصابتك به.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول، فعادة ما يُطلب منك إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستوياتك.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

وفقًا لجمعية القلب البريطانية فإن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

عادة ما تكون الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة، مثل الزبدة والدهون الموجودة في اللحوم وزيت جوز الهند.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة:

-زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور

-أفوكادو ، مكسرات وبذور

-الأسماك الزيتية.

وفقًا لجمعية القلب البريطانية، تعد الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميجا 3.

ينصح الأطباء "بتناول حصتين من الأسماك في الأسبوع، يجب أن يكون أحدهما على الأقل دهنيًا.

بالإضافة إلى تحسين نظامك الغذائي، يجب عليك أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو الكوليسترول" الجيد ".