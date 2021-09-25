شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأمريكية: جرعة معززة للقاح كورونا بعد 6 شهور من التطعيم لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت وزارة الصحة الأمريكية بجرعات معززة من لقاح فايزر للملايين من كبار السن أو غيرهم من الأمريكيين المعرضين للخطر، رغم الشكوك في أن الجرعات الإضافية ستفعل الكثير لإبطاء الوباء، وقال مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يجب تقديم التعزيزات للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، والمقيمين في دور رعاية المسنين وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية محفوفة بالمخاطر، سيتم إعطاء الجرعة الإضافية بمجرد مرور ستة أشهر على الأقل بعد آخر جرعة من لقاح فايزر.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا ، في حين أن هناك القليل من الأدلة على أن الشباب معرضون لخطر تضاؤل ​​المناعة، فقد عرضت اللجنة خيار الداعم لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ويريدون جرعه معززة للقاح كورونا، لكن المستشارين رفضوا الذهاب إلى أبعد من ذلك وفتحوا التعزيزات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين لا يتعرضون لخطر الإصابة بمرض شديد ولكنهم يريدون تجنب حتى عدوى خفيفة ومع ذلك، لا يزال الحصول على الجرعات الأولى غير الملقحة هو الأولوية القصوى ، وتصدت اللجنة لمعرفة ما إذا كان النقاش الداعم يصرف الانتباه عن هذا الهدف.

لا تزال جميع لقاحات كورونا الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة تحمي بشكل كبير من الأمراض الشديدة والاستشفاء والوفاة، حتى وسط انتشار متغير الدلتا شديد العدوى لكن تم تطعيم حوالي 182 مليون أمريكي فقط ، أي 55٪ فقط من السكان.

ووقعت إدارة الغذاء والدواء مثل مركز السيطرة على الأمراض ، على معززات شركة فايزر لشريحة أكثر استهدافًا بكثير من السكان الأمريكيين.

وحصل حوالي 26 مليون أمريكي على آخر جرعة من فايزر منذ ستة أشهر على الأقل، نصفهم تقريبًا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر ليس من الواضح عدد الأشخاص الآخرين الذين سيلتقون بالمؤهلات الأولية الداعمة للجنة، وتُظهر بيانات CDC أن اللقاحات لا تزال توفر حماية قوية لجميع الأعمار، ولكن هناك انخفاض طفيف بين كبار السن. ويبدو أن المناعة ضد العدوى الخفيفة تتضاءل بعد أشهر من التحصين الأولي للأشخاص.

سمحت الولايات المتحدة بالفعل بجرعات ثالثة من لقاحات فايزر و مودرنا لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل مرضى السرطان ومتلقي الزرع.