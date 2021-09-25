شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تشير إلى إصابتك بـ "كورونا" بعد التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على لقاحات كورونا خطوة هامة للوقاية من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بالفيروس لكن لا يزال هناك خطر للإصابة الخفيفة بدون أعراض شديدة، وقد يحدث أيضًا أن العديد من الحاصلين على التطعيم قد أصيبوا بالفيروس، دون علمهم، أو ربما لم يقوموا بإجراء اختبار كورونا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التي تدل على إصابتك بكورونا بعد التطعيم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن الخلط بين الكثير من الأعراض الجديدة الخفيفة لفيروس كورونا بعد التطعيم واعتبار أنها نزلة برد أو أنفلونزا فيروسية أو حساسية، لذا نخبرك ببعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بكورونا بعد التطعيم.

6 علامات بتقول أن عندك كورونا بعد التطعيمتشبه الأعراض نزلة البرد

يمكن أن تكون الكثير من حالات كورونا بعد التطعيم خفيفة وتشبه الحساسية، وقد تكون تجربة نوبة برد طويلة في الواقع علامة على أعراض كورونا بعد التطعيم.

أعراض الغثيان وأنفلونزا المعدة مع الحمى

مع متغير دلتا لكورونا، لوحظت مشاكل في القناة الهضمية وأعراض في الجهاز الهضمي، وقد يكون الغثيان والقيء وفقدان الشهية المفاجئ بالإضافة إلى الحمى والسعال علامات على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.

صداع مستمر وآلام في العضلات

بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، في حين أن الحمى يمكن أن تكون قصيرة الأمد، إلا أن علامات العدوى يمكن أن تكون ألم عضلي، ويمكن أن تكون الصداع وآلام الجسم وآلام العضلات علامات محتملة.

التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف مع الحمى

هذه علامة أخرى محيرة لكورونا بعد التطعيم، على الرغم من أنها أقل شيوعًا مع متغير دلتا، لكن يمكن أن يكون تهيج الأنف والتهابها، إذا كنت تعانى من حمى طفيفة أو احتقان أو سيلان أو انسداد الأنف، مؤشرًا على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.

التعب والضعف لفترات طويلة

بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يصابون بكورونا، يمكن أن يكون التعب والإرهاق من العلامات المبكرة للعدوى، ويمكن أن تستمر أعراض مثل هذه أيضًا كأعراض طويلة لكورونا.

ضباب الدماغ

يعد ضباب الدماغ وقلة التركيز أيضًا شائعًا نسبيًا كأحد أعراض كورونا إذا كان بجانب الأعراض الأخرى الشائعة للفيروس.