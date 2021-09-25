شكرا لقرائتكم خبراء تغذية يحذرون من مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتوصل العلم بشكل حاسم أو مؤثر لإجراء يمكن من خلاله إيقاف الشيخوخة وما يصاحبها من متاعب، لكن يرى الباحثون أنه من الممكن بكل تأكيد إبطاؤها وتعطيل تطورها. بحسب ما نشره موقع Eat This Not That، توصل خبراء التغذية إلى أن بعض العادات الشائعة مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم والتوتر المستمر والتحديق في شاشات الكمبيوتر وتناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى سرعة إصابة جسم الإنسان بالشيخوخة.

وينصح الخبراء بتجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تؤدي بشكل أسرع إلى المعاناة من مشاكل صحية متعددة مع التقدم في العمر. كما نقل موقع Eat This Not That عن اختصاصية التغذية الشهيرة آمي غودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، قولها إن بعض المشروبات الشائع تناولها تسهم بشكل مباشر في الإصابة بالشيخوخة بوتيرة أسرع، كما يلي:

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1. المشروبات الغازية

لا يعد سرا أن المشروبات الغازية مليئة بالسكر. وتحتوي عبوات بعض المشروبات الغازية على كمية هائلة من السكر بالمقارنة مع الكمية الموصى بها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والتي لا ينبغي أن تزيد عن 50 غرامًا من السكر المضاف في اليوم الواحد.

كما تقول غودسون: إن "المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وقليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على مواد مغذية تزيد عادةً من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن بمرور الوقت".

2. الشاي المحلى

إن مشروب الشاي المحلى المعبأ هو عبارة عن سائل غني بالسكر ولا يحتوي على أي مواد مغذية تقريبًا. وتشير غودسون إلى شرب الشاي المحلى بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن مثله مثل المشروبات الغازية.

وتوضح غودسون قائلة: إنه "مع زيادة الوزن، ترتفع معدلات مخاطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي وغيرها".

وتضيف أن هذه الأنواع من الأمراض يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع. ووفقًا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، تعد أمراض القلب والسكري من بين بعض الأسباب الرئيسية للوفاة في أميركا، على سبيل المثال لا الحصر.

3. عصائر الفواكه المعلبة

تقول غودسون إن عصائر الفواكه المعلبة ليست صحية حيث إنها لا يتم تصنيعها عادة من عصائر مضغوطة أو من مكونات طبيعية، موضحة أن أنواع عصائر الفواكه المعلبة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة أو بوتيرة أسرع لأنها تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية والسكر بكميات كبيرة. وتنصح في هذا السياق بضرورة الحرص على تناول العصائر الطازجة والصحية.

مشروبات مفيدة للصحة

وتزف غودسون خبر سار ألا وهو أن هناك الكثير من خيارات المشروبات المتاحة لك والتي لن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع وستعطي جسمك جرعة مناسبة من بعض العناصر الغذائية، التي يحتاجها.

تقول غودسون: إن "الهدف هو تناول المشروبات، التي تحمي الجسم من الجفاف مع ميزة السعرات الحرارية الأقل أو بدون سعرات حرارية، مثل الماء والمياه المنكهة أو المشروبات التي توفر سعرات حرارية منخفضة مع عناصر غذائية مفيدة مثل الحليب والعصائر الغنية بالبروتين وعصير الرمان وغيرها".