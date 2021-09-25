شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء يحذرون.. أخطاء تجعلك عرضه للإصابة بمتغير دلتا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء أن بعض الأشخاص معرضون بدرجة أكبر لخطر الإصابة بمتغير دلتا بلس لفيروس كورونا، بسبب عدم تغير الطرق الشائعة التي يصاب بها الأشخاص بالفيروس ومنها التواجد داخل الأماكن المغلقة، وعدم ارتداء الكمامة والحافظ على مسافة التباعد الاجتماعى، مؤكدين أن الحصول على اللقاح هو الأداة الفعالة للحماية من الإصابة بمتغير دلتا بلس، ولضمان صحتك وحماية الآخرين ، سنوضح فى السطور القادمة أسباب الإصابة بالعدوى، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

1- رفض الحصول على اللقاح:

لقاحات كورونا لا تزال وقائية للغاية ضد العدوى وإذا كنت بالغًا غير محصن فإن مخاطرك عالية خاصة إذا كنت صغيرًا، قال الدكتور بروس فاندرهوف، مدير إدارة الصحة في أوهايو بأمريكا، إن مستشفيات الولاية سجلت رقما قياسيا وتضاعفت حالات دخول من هم دون سن الخمسين في المستشفيات منذ يناير الماضى.

2 - عدم ارتداء الكمامة:

وجدت دراسة نُشرت الشهر الماضي في JAMA Internal Medicine أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا كانوا أكثر عدوى قبل يومين وثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وأن الاتصال بشخص بدون أعراض من المرجح أن يؤدي إلى عدوى بدون أعراض، كل هذا سبب إضافي للالتزام بتوصية مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة ، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك ، لحماية نفسك والآخرين.

3- الجلوس فى الأماكن المغلقة:

منذ بداية الوباء حذر مسؤولو الصحة من أن تناول الطعام أو الشرب داخل الأماكن المغلقة، يمثل خطرًا كبيرًا لانتشار فيروس كورونا، ووفقًا لدراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، فإن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة بمرتين لتناول الطعام في مطعم في الأسبوعين الماضيين.

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل الاستمرار في الخروج إلى المطاعم ، مع الالتزام بارتداء القناع، فالجميع يعلم أن متغير دلتا شديد العدوى وفي الوقت نفسه ، لا تزال اللقاحات وقائية للغاية ضد هذا المتحور .

4- كبار السن:

على الرغم من أن اللقاحات قد خفضت معدلات المرض الشديد والوفاة ، إلا أن كبار السن لا يزالون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.

5- كيف تبقى آمنًا :

اتبع الأساسيات وساعد في إنهاء هذا الوباء ، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعيش في منطقة ذات معدلات تطعيم منخفضة فارتدي قناه الوجه وتجنب الحشود الكبيرة، وحافظ على التباعد الاجتماعى، مارس جيدًا نظافة اليدين، ولحماية حياتك وحياة الآخرين.