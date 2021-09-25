كم ساعة يحتاج الإنسان للنوم؟.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة Rambler&Co في روسيا، أن 60 بالمئة من مواطني روسيا يحتاجون إلى 7-8 ساعات من النوم ليشعروا بالراحة.وأن 45 بالمئة يشكون من قلة النوم.



ويشير المكتب الإعلامي للشركة، إلى أن هذا الاستطلاع جرى عبر الانترنت خلال أيام 17-21 سبتمبر الجاري وشارك فيه 300 ألف مواطن- 69 بالمئة نساء و31 بالمئة رجال.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، "يحتاج 60 بالمئة من المشاركين، للشعور باليقظة إلى النوم 7-8 ساعات في اليوم، كما تؤكد معظم التوصيات والمصادر. و19 بالمئة يحتاجون إلى 9-10 ساعات، و18 بالمئة يحتاجون إلى 5-6 ساعات و 3 بالمئة يحتاجون إلى 3-4 ساعات فقط".

ويضيف المكتب، 45 بالمئة من المشاركين يشكون من قلة النوم، و34 بالمئة يعانون أحيانا من قلة النوم، و21 بالمئة ينامون نوما جيدا وعميقا.

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 73 بالمئة من المشاركين يشعرون أحيانا بأعراض قلة النوم، و 25 بالمئة منهم يكافحون الأرق بمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى وأغانيهم المفضلة. و25 بالمئة يقضون الوقت بتنفيذ عمل معين إلى أن يشعروا بالنعاس، و17 بالمئة يضطرون لتناول أدوية منومة، و6 بالمئة يمارسون التأمل، وفقط 27 بالمئة لا يعانون من الأرق.