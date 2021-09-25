الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 22 ألفا مجددا بروسيا

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

سجلت روسيا اليوم السبت 22041 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ 14 أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 822 مقابل 828 في اليوم السابق.



بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و398415، منها 203095 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب المركز، فإن 16325 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و590933 شخصا.

وشهدت البؤر الأساسية لتفشي الفيروس في البلاد ارتفاعا في أرقام الإصابات اليومية، حيث سجلت العاصمة موسكو 3211 حالة اليوم مقابل 2893 أمس، ومقاطعة موسكو 1106 مقابل 1008، ومدينة بطرسبورغ 1907 مقابل 1874.

ورصدت العاصمة الروسية كذلك زيادة في عدد الوفيات اليومية من 56 حالة أمس إلى 63 اليوم، بينما تراجع هذا المؤشر في مقاطعة موسكو (من 13 إلى 10) وبطرسبورغ (من 59 إلى 50).