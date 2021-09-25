شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد سحرية للبنجر هيظبط ضغطك ويقلل فرص الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر يتميز بلونة الخلاب ومذاقه الرائع، وأيضًا فوائده الصحية التي يحتاجها الجسم، فهو يعد من الأطعمة المهمة للجسم، حيث إنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة، كمضادات الأكسدة وفيتامين ب وسي، والحديد والفسفور والمغنسيوم والبوتاسيوم والألياف، ولذا فتناوله يعد كنزا حقيقيا للجسم.

وهناك العديد من الطرق التي يمكنك تناوله به، كسلطة أو عصير أو وضعه في الطعام، فأهم الأمور هي الحصول علي فوائد التي لا غني عنها.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" بعض الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتناول البنجر بشكل يومي وأساسي، ومنها: -يعمل علي تنظيم ضغط الدم: أثبتت الدراسات أن تناول البنجر يعد خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فهو من خصائصه تنظيم نسبة ضغط الدم، هذا القاتل الصامت الذي يعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية كالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.