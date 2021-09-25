قصور الغدة الدرقية أحد أسباب زيادة الوزن

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا كالين، أن قصور الغدة الدرقية هو أحد أسباب زيادة الوزن.

وأشارت كالين، إلى أن الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تصبح سبباً لزيادة الوزن، وأحد اسباب هذه الاضطرابات هو قصور الغدة الدرقية.

ووفقا لها، يحدث قصور الغدة الدرقية، عندما ينخفض مستوى هرمونات الغدة الدرقية. والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وقد يحدث أحياناً بعد الإنجاب.

ومن بين أعراض المرض، تدهور الوظيفة الإدراكية، وسوء حالة الجلد والأظافر، وزيادة التورم والتعرق، وآلام في المفاصل والعضلات، وتساقط الشعر، والأرق، والغثيان، وعدم انتظام ضربات القلب.

وأوضحت الخبيرة، إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة اختصاصي أمراض الغدد الصماء. ويمكن أن يكون تخفيض الوزن الخطوة الأولى في التعافي من هذا المرض، وحينها تعود الغدة الدرقية للعمل بصورة طبيعية.