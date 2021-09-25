احذروا تأثير القهوة الخطير على الـ”فيتامين د”

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

سلط بحث جديد الضوء على ارتباط غريب بين الكافيين المتواجد في الكثير من المنتجات، وعلى رأسها القهوة، وبين أشهر المكملات الغذائية الشائعة جدا والضرورية لجسم الإنسان “فيتامين د”.

وتعتبر المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين من المشروبات الشائعة جدا في العالم، التي اعتاد المواطنون على تناولها بشكل شبه يومي، مثل القهوة والشاي والشوكولا الساخنة والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة وبعض منتجات الحليب.

نفذ باحثون أطباء في الصين والبرازيل مؤخرا دراسة سيتم نشرها قريبا في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية (International Journal for Vitamin and Nutrition Research). حيث استندت الدراسة إلى بحث سابق حدد وجود تأثير سلبي للكافيين على “فيتامين د”.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن استهلاك الكافيين مرتبط بانخفاض في تكوين مستقبلات “فيتامين د” لدى الإنسان الأمر الذي له تأثيرات متعلقة بانخفاض مستويات هذا العنصر الهام.

العلماء حاولوا التأكد من وجود هذه العلاقة عبر بحث جديد

حاول العلماء تأكيد نتائج الدراسة القديمة من خلال بحث جديد حيث فحص الأطباء بيانات التغذية التي تم جمعها من أكثر من 13 ألف مشارك في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بين عامي 2005 و2006.

نتائج تؤكد تأثيراً سلبياً للكافيين على مستويات “فيتامين د”

وحذرت نتائج الدراسة جديدة التي نشرت مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية تقريرا عنها إلى أن الإنسان في حال ضمن في نظامه الغذائي أطعمة تحتوي على الكثير من الكافيين بشكل يومي، فإن “الكافيين يمكن أن يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د”.