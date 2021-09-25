إصابات «كوفيد19» بالامارات تنخفض لأدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

واصلت إصابات «كورونا» انخفاضها في الامارات، لتسجل أمس 303 حالات فقط، وهو أدنى مستوى في الإصابات منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ 24 أغسطس من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج جهود الإمارات المتواصلة للحد من تداعيات الجائحة، ونجاح الحملة الوطنية للقاح، مع وصول عدد اللقاحات الممنوحة في الدولة إلى 19.775.346 جرعة حتى أمس، وتزامن ذلك مع ارتفاع نسب الشفاء، وارتفاع معدلات التطعيم.

