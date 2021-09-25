كيف يساعد عصير الرمان فى خفض مستويات السكر بالدم خلال 15 دقيقة من تناوله؟

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القاهرة - سامية سيد - تتضمن إدارة مرض السكري من النوع 2 الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقًا للبحث، يمكن أن يخفض مشروب الرومان مستويات السكر في الدم خلال 15 دقيقة من تناوله، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

مرض السكري من النوع 2 هو ناتج عن ضعف إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو الهرمون الذى ينظم سكر الدم، ما يؤدي بدوره إلى عدد من المشاكل الصحية في المستقبل.

لحسن الحظ، يمكنك تعزيز إمدادك بالأنسولين، وبالتالي تنظيم نسبة السكر في الدم، من خلال اتخاذ قرارات نمط حياة صحي.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Current Devel opments in Nutrition تأثير تناول كوب واحد من عصير الرمان على مستويات السكر في الدم، وحيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في مستويات الأنسولين من 15 إلى 30 دقيقة بعد شرب عصير الرمان.



عصير الرمان

أكدت العديد من الأبحاث فوائد شرب عصير الرمان، والذى يمكن أن يوفر فوائد إضافية لمرضى السكر، فكان الاكتشاف الرئيسي هو أن السكريات الموجودة في عصير الرمان، وعلى الرغم من تشابهها في خصائصها مع سكريات عصائر الفاكهة الأخرى، لم تؤثر سلبًا على مؤشرات مرض السكري.

تم اكتشاف أن عصير الرمان يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة خطيرة محتملة حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات.



الرمان

وتشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

عند ظهور هذا الأعراض لابد من الذهاب للطبيب لوجود احتمال إصابتك بمرض السكرى من النوع 2، حيث ستحتاج إلى فحص دم للتأكد من حالتك.