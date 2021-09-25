شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع للشاي تساعد فى إدارة مرض السكرى بشكل طبيعى.. أبرزها الشاي الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في إدارة مرض السكري، خاصة عندما يقترن بالنوع الصحيح من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، حيث يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الأنسولين وتقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم، وفى التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا"، هناك 5 أنواع من شاى الأعشاب يمكنك صنعها في المنزل لتحسين صحتك بشكل طبيعي.

الشاي الأخضر

يمكن لشرب الشاي الأخضر يوميًا أن يقلل من الالتهابات وتلف الخلايا في الجسم، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مستويات الأنسولين، حيث وفقًا للدراسات، فإن وجود المركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر المعروفة باسم (EGCG) قد يؤدي إلى امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات مما يساعد أيضًا في تقليل مستويات السكر في الجسم.

بصرف النظر عن ذلك، فإن تناول الشاي الأخضر مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في إدارة الوزن ويقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.



الكركديه

شاى الكركديه

يمكن أن يساعد هذا المشروب في تقليل مستويات السكر بشكل طبيعي، خاصة أن الكركديه غنى بخصائص البوليفينول ومضادات الأكسدة مثل الأحماض العضوية والأنثوسيانين، والتي تساعد في تقليل الالتهاب، وتحسن مقاومة الأنسولين، وتساعد بالتحكم في نسبة السكر في الدم وتخفض ضغط الدم أيضًا.

الشاي الأسود

يمكن أن يساعد الشاي الأسود البسيط في إدارة مستويات الأنسولين بشكل طبيعي، وذلك لأن الشاي الأسود مليء بالمركبات النباتية الأساسية الغنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة بما يساعد في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم.

وفقًا للبحث، يمكن أن يساعد تناول 2-3 أكواب من الشاي الأسود في تحسين إفراز الأنسولين، والذي يدير مستويات السكر بشكل طبيعي.



شاى القرفة

شاي القرفة

تناول شاي القرفة أو إضافة القليل من القرفة إلى شاي الأعشاب يمكن أن يقلل من السمنة، ويحسن صحة القلب، ويقلل من الدهون الثلاثية التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات السكر، وأخيرًا، يساعد هذا الشاي في إدارة حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



شاى البابونج

شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه الممتازة التي تحفز على النوم، ولكن يساعد تناوله يوميًا أيضًا على إدارة مستويات الأنسولين، فهو يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتناول من 2-3 أكواب من شاي البابونج يوميًا يمكن أن يقلل من مستويات السكر والضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدي، بجانب ذلك فهو يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء وفي إنقاص الوزن.