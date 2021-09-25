مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرةً إلى وفاة 36 حالة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تعافي 800 مصاب بكورونا وخروجهم من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 253271 حتى اليوم.

وأكد مجاهد، وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على «فيسبوك»، أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من الفيروس.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 300278 من ضمنهم 253271 حالة تم شفاؤها، و17110 وفيات.