شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي للزهايمر.. تجنب الأطعمة المقلية والحلويات واتبع حمية البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير العديد من الأبحاث إلى أنه يمكن أن تحد أنظمة غذائية معينة من خطر الإصابة ببعض أشكال الخرف، حيث يمكن لاتباع نظام غذائي معين في تحسين وظائف المخ وصحة القلب، على سبيل المثال، فإن استبدال الأطعمة الدهنية والمعالجة بالحبوب الكاملة والخضراوات الصحية يساعد في الحفاظ على الصحة بوجه عام، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويعتبر الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، والذى ينتج عن أشكال غير عادية من البروتينات في الدماغ، تتسبب في تكوين لويحات حول خلايا المخ أو تشابك الخلايا ما يترتب عليه تناقص عمل الناقلات العصبية، وهى المواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بين خلايا والمخ، مما يضر بوظائف الدماغ بشكل عام.

النظام الغذائي لمرض الزهايمر

لا يوجد علاج للخرف، أو طريقة مضمونة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بآثار الخرف بمجرد ظهورها، ومع ذلك، فقد ارتبطت بعض النظم الغذائية بالحماية من بعض الأضرار التي تلحق بخلايا الدماغ والتي يمكن أن تحدث نتيجة لمرض الزهايمر.

وترتبط الأنظمة الغذائية التي تزيد من عدد البروتينات في الدماغ والتي تحمي الخلايا، وكذلك تلك التي تقلل الالتهاب المرتبط بمرض الزهايمر بتعزيز وظائف المخ.



الاطعمة المقلية



من جانبها، تقترح جمعية الزهايمر أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي هو الأفضل للوقاية من أمراض الخرف، حيث يساعد هذا النظام الغذائي في الحفاظ على وظائف المخ، ويتضمن مجموعة من الأطعمة المفيدة لصحة وظائف المخ، وتشمل:

الخضراوات

التوت

المكسرات

زيت الزيتون

كل الحبوب

السمك

الفاصوليا

الدواجن



الخرف

وكذلك يمكن لاتباع حمية "داش" وهو النظام الغذائي المفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع، يساعد في تأخير تدهور وظائف الدماغ وتأخير ما يسمى بالتنكس العصبى وإبطاء ظهور الخرف.

ويوصى بتجنب ثلاثة أطعمة تزيد من المخاطر المرتبطة بالخرف، وهم الأطعمة المقلية، حيث ينصح باستبدالها بالأطعمة الكاملة المطبوخة في المنزل، كما يعتبر استخدام زيت الزيتون في الطهي خيارًا صحيًا أيضًا، ويفضل الحد من تناول اللحوم الحمراء والحلويات، مثل الكعك والآيس كريم.