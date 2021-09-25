شكرا لقرائتكم خبر عن التين المجفف أفضل "سناك" للأمهات الحوامل.. علاج طبيعى للغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل التين المجفف فوائد صحية عديدة أثناء الحمل، نظرًا لأنه غني بالكالسيوم والحديد والزنك، وهي مكملات أساسية خلال تلك الفترة الصعبة من الحمل، فقد يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في السيطرة على إجهاد الدورة الدموية، كما أنه مصدر جيد للألياف التى تسهم زيادة إنتاج حليب الثدى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، أهم فوائد التين المجفف خلال رحلة الحمل تشمل التالى:





تعزيز مستويات الكالسيوم

يسهم الكالسيوم فى تكوين العظام والأسنان أثناء الحمل، وتكوين الجنين فى الشهور الأولى.





ضبط مستويات ضغط الدمالتين المجفف هو مصدر غني للعديد من المكملات الغذائية، لاسيما البوتاسيوم، الذى يخفض ضغط الدم ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.





مصدر غني بحمض الفوليك وأوميجا 3

تسهم هذه المكملات الغذائية فى تطور دماغ الجنين والحفاظ على صحة الأم ايضا .

غني بالأليافمن المعروف أن التين المجفف يحتوي على الكثير من الألياف التي تزيل جميع مشاكل الأمعاء عند المرأة الحامل، كما أنه يعمل كمدر للبول ومفيد لمراقبة الوزن، بجانب أنه يقلل من خطر أي مشكلة مرتبطة بالقلب مثل مرض السكري.





علاج طبيعي لغثيان الصباح

فيتامين ب 6 الموجود في التين المجفف يسهم فى علاج غثيان الصباح ويعمل على درجات الأحماض الأمينية والدهون والبروتينات والكربوهيدرات، مما يسهم فى تطوير مراحل نمو الجنين.