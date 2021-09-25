شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف الإصابة بالسكتة الدماغية مبكرًا لإنقاذ حالة المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحتاج إلى عناية فورية، وتحدث السكتة عندما يُسد أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو ينفجر الطريقة التي يتم بها تصميم أجسامنا، لا توجد طريقة يمكن للدماغ من خلالها تخزين الكمية المطلوبة من الأكسجين على سبيل المثال بضع دقائق في حالة انقطاع إمداد O2 عبر الدم، لذلك ، يعتمد الدماغ على شبكة الأوعية الدموية لتزويده بالدم الغني بالأكسجين.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news عندما ينقطع هذا الدم بسبب انسداد في الشريان أو إصابة الدماغ أو الأوعية الدموية يحدث نقص في الدم الغني بالأكسجين ، مما يتسبب في إصابة الخلايا العصبية المحيطة، قطع إمداداتهم من المغذيات والأكسجين عندما يستمر هذا النوع من الاضطراب لأكثر من ثلاث إلى أربع دقائق ، تبدأ أنسجة المخ في الموت.

وفقًا لكليفلاند كلينك ، فإن آثار السكتة الدماغية تعتمد على مدى وموقع الضرر في الدماغ يمكن أن تسبب السكتة الدماغية واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية:

عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم (شلل)

ضعف في جزء من الجسم

خدر في جزء من الجسم

عدم القدرة على الكلام أو فهم الكلمات

صعوبة في التواصل

صعوبة في البلع

فقدان البصر

فقدان الذاكرة أو الارتباك أو سوء التقدير

تغير في الشخصية والمشاكل العاطفية

ما الذي يسبب السكتة الدماغية؟

هناك سببان رئيسيان للسكتة الدماغية: انسداد الشريان (السكتة الدماغية الإقفارية) أو تسرب أو انفجار أحد الأوعية الدموية (السكتة الدماغية النزفية)، النوع الثالث من السكتة الدماغية هو عندما يؤدي الاضطراب المؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، نوبة إقفارية عابرة أو TIA إلى اضطراب طفيف ولكنه لا يسبب أعراضًا دائمة كلما أسرع الشخص في علاج السكتة الدماغية ، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة والتعافي.

الأعراض السريعة لإكتشاف السكته الدماغية

الوجه: قد يكون الوجه قد انخفض من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام ، أو قد يسقط فمه أو عينه.

الذراعين: قد لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية المشتبه بها من رفع ذراعيه وإبقائهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

الكلام: قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا؛ قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.