شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول خل التفاح يوميًا.. أبرزها يُحارب الأمراض المزمنة ويُخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن دمج خل التفاح (ACV) في نظامك الغذائي اليومي لتحسين صحتك بطرق ملحوظة، فهو ليس علاجًا سحريًا لأي مرض، ولكن ثبت أنه فعال في تحسين بعض الحالات الصحية، وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول خل التفاح المخفف بالماء يوميًا يوفر 5 فوائد صحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".





يوضح الخبراء أيضًا، أنه لا يمكن الاعتماد فقط على خل التفاح، كل تلك العوامل الأخرى، مثل الأكل الصحي، وممارسة التمارين البدنية بانتظام، هي الدعامة الأساسية للصحة الجيدة.

فيما يلي .. 5 فوائد صحية لخل التفاح:

درء الأمراض التي تهدد الحياة

خل التفاح له خصائص قوية مضادة للأكسدة ضرورية لصحة جيدة لأنها تحيد الجزيئات الخطرة التي تسمى الجذور الحرة والتي قد تسبب تلف الحمض النووي للجسم وهي أيضًا مرتبطة بتطور أمراض القلب والسكري والسرطان، لذلك، فإن تناول خل التفاح يمكن أن يساعد في منع هذه الأمراض التي تهدد الحياة.

فقدان الوزن

يدعي خبراء اللياقة البدنية أن تناول جرعة يومية من خل التفاح المخفف يساعدك على إنقاص الوزن، لكن معظم الأبحاث حول خل التفاح وفقدان الوزن أجريت على الحيوانات، مع عدد قليل نسبيًا من الدراسات البشرية، ومع ذلك، كان لبعضها نتائج واعدة ولخل التفاح العديد من التأثيرات المحددة التي يعتقد أنها تؤدي إلى فقدان الوزن.

يساعد خل التفاح في كبح الشهية ويمنح شعورًا بالشبع، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويضعف ترسب الدهون وتخزينها.



خل التفاح يساعد فى انقاص الوزن

خفض الكولسترول الضار

ارتفاع مستويات الكولسترول الضار يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، لأن المادة الدهنية في دمك يمكن أن تسد الأوعية الدموية، وإلى جانب تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وتقليل تناول الكحول، يمكن أن يساعد خل التفاح في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

قلة الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحى

إذا كنت تحاول تناول طعام أكثر صحة، حتى لو لم يكن تركيزك على فقدان الوزن، فمن المفيد أن تكون قادرًا على التحكم في رغباتك الشديدة تجاه تناول الأطعمة الغنية بالسكر والوجبات السريعة أيضًا، ويمكن أن يساعدك خل التفاح في ذلك خاصة عند تناوله قبل الوجبة أو في الصباح.



خل التفاح يحمى من مرض السكرى

السيطرة على أعراض مرض السكري من النوع 2

أقرت جمعية السكري البريطانية بتأثير خل التفاح في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول خل التفاح كان مرتبطًا بانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتخفيض مستويات الكوليسترول الكلي والضار عن طريق استخدام خل التفاح على المدى الطويل.