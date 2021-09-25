شكرا لقرائتكم خبر عن القرفة علاج سحرى للحفاظ على صحة شعرك.. تحمي من التساقط وتقضى على القشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب القرفة دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة شعرك من التساقط والجفاف وغيرها من المشكلة التى تصيب فروة الرأس، حيث تحتوي هذه التوابل العطرية على الكالسيوم والألياف والحديد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن القرفة تعتبر من أكثر البهارات شيوعًا في المطبخ، وعلاج سكرى وفعال للحفاظ على صحة الشعر.

من أبرز الفوائد الصحية للقرفة للحفاظ على صحة شعرك:

تسريع نمو الشعر

تسهم القرفة التى تحتوى على مركب البروسياندين الذى يسرع نمو الشعر، وتأتي هذه الخاصية من البروسياندين، كما يسهم زيت مستخلص القرفة فى زيادة كثافة الشعر.

تمنع قشرة الرأس

تمتلك القرفة خصائص مضادة للفطريات، حيث تبين قدرتها على محاربة الملاسيزية، وهي نوع من الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

تمنع تساقط الشعر

يحدث التساقط نتيجة عدم حصول بصيلات الشعر على ما يكفي من تدفق الدم، حيث تحتاج كل بصيلة شعر إلى الدم والمغذيات لتنمو على النحو الأمثل، ويسهم محتوى السينمالدهيد في القرفة فى منع تساقط الشعر، لأنه هذا المركب يسهم فى تحسين الدورة الدموية حول فروة الرأس.

يجعل الشعر لامعًابصرف النظر عن تقوية بصيلات الشعر، تعمل القرفة أيضًا على إضافة لمعان طبيعي للشعر، من خلال استخدام اقنعة القرفة على الشعر وتركها لمدة ساعة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

تنظيف فروة الرأساصنعي مقشرًا طبيعيًا للشعر لتنظيف فروة الرأس، من مزيج من 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة وملعقة كبيرة عسل و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ، ثم ضعيه على فروة الرأس ودلكي فروة الرأس ببطء وبشكل منتظم، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو، للتخلص من كل الأتربة العالقة ببصيلات الشعر.