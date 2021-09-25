شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات الأكثر عرضة لنقص نسبة الأكسجين في الدم؟ مرضى الأنيميا أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النهجان وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، تعد من أبرز العلامات التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الجسم، ويجب توخي الحذر والتعامل مع هذا الشخص بحذر لخطورة هذه الحالة الصحية.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، إلى أن نقص نسبة الأكسجين في الدم يعد من أخطر ما يصاب به الشخص، لأنه يشعر بالإختناق، ويجب علاج هذه المشكلة عن طريق الذهاب للطبيب والتعرف علي الأسباب.



الأكسجين

وأضاف التقرير أن هناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بنقص في نسبة الأكسجين بالدم، ومنها:

- ظهور اللون الأزرق في الشفايف والأطراف.

-عدم القدرة علي التحدث والكلام.

-ارتفاع ضغط الدم.

-تسرع التنفس.

-الدوخة.

-ارتفاع معدل ضربات القلب.

-الإغماء في بعض الأحيان.

-عدم التركيز.

-الصداع.

-زغلالة في العين.

-الرغبة في الغثيان.



مقص الأكسجين

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنقص نسبة الأكسجين بالدم، ومنها:

-الأنيميا تعد من أبرز الأسباب المؤدية لإنقاص نسبة الأسجين بالدم.

-مرضي الربو.

-مشاكل في الرئة كالتهاب الرئة.

-التليف الرئوي.

كيف يمكنك الحماية من الإصابة بنقص نسبة الأكسجين في الدم؟

يجب عن هذا السؤال التقرير مشيرًا إلي أنه يجب التعرف في البداية علي السبب في الإصابة، أي إذا كنت تعاني من الأنيميا يجب علاها أو الربو أو مشاكل في الرئة، وأخذ العلاجات التي يوصي بها الطبيب المعالج.