بذور الشيا لحرق دهون الجسم

بيروت - نادين محمد - تتمتع بذور الشيا بالعديد من الفوائد الصحية مثل حماية القلب من الامراض وتخفيض نسبة الكولسترول.

تعتبر بذور الشيا غنيةً بالألياف الغذائية والبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة، ما يجعل هذه البذور حل فعال لـ خسارة الوزن. ويمكن إضافة بذور الشيا إضافتها إلى أي وجبة وتناولها للتخسيس وحرق الدهون المخزنة في الجسم. يمكنكِ تناول ملعقتين الى ثلاثة ملاعق كبيرة من بذور الشيا يوميًا لضمان الاستفادة من خصائصها وتخسيس الوزن.



1.عصير الفواكه ببذور الشيا



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المكونات:

1 موز

1 كوب من التوت البري

2 ملعقة كبيرة من بذور شيا

ملعقة كبيرة زبادي

كوب حليب كامل الدسم

كيفية التحضير



قبل تجهيز العصير عليكِ نقع بذور الشيا في الماء لمدة ساعة على الأقل.

توضع جميع المكونات داخل الخلاط مع إضافة بذور الشيا.

بعد تمام الامتزاج يمكنكِ تناول العصير سواء كوجبة خفيفة بين الوجبات أو كبديل لوجبة العشاء.



2-الشاي المثلج





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المكونات:

2 ملاعق كبيرة من بذور شيا

1 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

1 كوب ماء

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

¼ ملعقة صغيرة من السكر البني

مكعبات ثلج

كيفية التحضير



تُنقع بذور الشيا في الماء.

قومي بغلي كوب من الماء حتى الغليان ، وعندما يبدأ الغليان ، أخرجيه من اللهب.

أضفي ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وحركيها لمدة 3-4 دقائق.

اتركيه يبرد لمدة 5 دقائق.

أضفِ عصير الليمون والسكر البني وبذور شيا وبعض مكعبات الثلج ومع شرائح الليمون.

3. زبادي الفواكه ببذور الشيا



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المكونات

1 كوب زبادي

2 ملاعق كبيرة من بذور شيا

شرائح البرقوق

شرائح الخوخ

شرائح البرتقال

أوراق النعناع



كيفية التحضير

تمزج جميع المكونات تُضاف بذور الشيا بعد نقعها في الماء ، ويُزيّن بأوراق النعناع.

مع استهلاك بذور الشيا ، يجب عليكِ أيضا اتباع نظام غذائي صحي.

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