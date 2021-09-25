7 أطعمة مضادة للالتهاب تخلصك من ألم الظهر

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة من مطبخك تعمل كمسكنات للألم إليك أبرزها احرصي على أن تكون ضمن غذائك اليومي إذا كنت تعانين من ألم الظهر باستمرار فهي تحافظ على صحة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر.

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له خصائص كيميائية يمكنك تناول الزنجبيل لعلاج آلام الظهر الناتجة عن تصلب المفاصل والتهاب المفاصل.

أظهرت الدراسات أن 250 ملليجراماً من الزنجبيل تعمل مضادة للالتهابات والأيبوبروفين وتخفيف الألم بالإضافة إلى كونه أحد أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات، فهو مضاد للأكسدة وللغثيان. ربطت الدراسات أيضاً الزنجبيل بتحسين وظائف المخ؛ لأنه يقلل الالتهاب المزمن.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التى تقلل من آلام الظهر وغيرها من المشاكل الصحية فإنه يبطئ أيضاً تخثر الدم.

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المكسرات

تساعد المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من حمض ألفا لينوليك (ALA) والمغنيسيوم وفيتامين E في السيطرة على الالتهاب. يمكن أن تؤدي حصة واحدة من المكسرات يومياً إلى زيادة البروتينات المضادة للالتهابات مع تقليل الجزيئات المسببة للالتهابات.

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القهوة

بالإضافة إلى الأطعمة المضادة للالتهابات، هناك مشروبات مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعدك الكافيين والبوليفينول والمكونات الأخرى المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة على تقليل آلام الظهر والاستيقاظ في الصباح.

تشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم علامات التهابية أقل من الذين لا يشربون.

القهوة غنية بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

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عنب أحمر

يحتوي العنب أيضاً على مادة الأنثوسيانين التي تقلل الالتهاب بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة واضطرابات العين ومرض السكري.

يعتبر العنب من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة. تقلل مضادات الأكسدة الضرر الخلوي عن طريق حماية أغشية الخلايا. يمكن أن يؤدي تناول كوب أو اثنين من العنب يومياً إلى الحد من المواد الكيميائية التي تسبب الالتهاب في الجسم.

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مضادات الأكسدة في زيت الزيتون البكر تقلل الالتهاب. يقلل كل من الإيبوبروفين وزيت الزيتون من مستويات الالتهاب حوالي ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة يومياً تساوي جرعة الإيبوبروفين الموصى بها ، 200 ملليجرام، يصف الأطباء الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.

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زعتر

الزعتر هو أحد المكونات الست التي حددتها الدراسات لتقليل الالتهاب. تشمل الأطعمة الأخرى المضادة للالتهابات المتاحة على نطاق واسع القرنفل والورد والأوكالبتوس والشمر. ولكن الزعتر هو الأكثر فاعلية من خلال تقليل مستويات الالتهاب بنسبة 75 في المائة.

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