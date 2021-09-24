شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات هتقولك أنك مصاب بانسداد فى شرايين الجسم.. أبرزها ألم فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسداد الشرايين من الأمراض الصامتة في بعض الأحيان ولكن لها العديد من علامات التحذيرية التي تشير إلى أن هذا الشخص مصاب بهذا المرض، وهناك انسداد قد يحدث في شرايين القلب والجسم، ولكن الأكثر شيوعًا هو انسداد في شرايين القلب.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية "cdc" و"thehealthy"، يعاني حوالي 735،000 شخص من أزمة قلبية ويموت 610.000 شخص بسبب انسداد الشرايين في القلب.

وأكد التقرير أن الاكتشاف المبكر هو أفضل الحيل للحفاظ علي صحتك وحياتك، ولذا قدم التقرير بعض العلامات التي تعد جرس إنذار يفيدك أنك مصاب بانسداد الشرايين، ومنها: