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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات هتقولك أنك مصاب بانسداد فى شرايين الجسم.. أبرزها ألم فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انسداد الشرايين من الأمراض الصامتة في بعض الأحيان ولكن لها العديد من علامات التحذيرية التي تشير إلى أن هذا الشخص مصاب بهذا المرض، وهناك انسداد قد يحدث في شرايين القلب والجسم، ولكن الأكثر شيوعًا هو انسداد في شرايين القلب.
ووفقًا للتقرير المنشور عبر مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية "cdc" و"thehealthy"، يعاني حوالي 735،000 شخص من أزمة قلبية ويموت 610.000 شخص بسبب انسداد الشرايين في القلب.
وأكد التقرير أن الاكتشاف المبكر هو أفضل الحيل للحفاظ علي صحتك وحياتك، ولذا قدم التقرير بعض العلامات التي تعد جرس إنذار يفيدك أنك مصاب بانسداد الشرايين، ومنها:
- ضعف الانتصاب عند الرجل يعاني بعض الرجال ضعف الانتصاب، وهذا الأمر يعد من أبرز علامات الإصابة بانسداد شرايين القلب، ولذا يجب علاج هذا الأمر تجنب التعرض للعديد من المضاعفات الصحية الأخرى. -ألم في الساق عند المشي
يتعرض بعض الأشخاص المصابون بانسداد في الساق عند المشي، وقد يزداد الأمر إلي أن يصل إلي العرج الذى يكون إشارة أو علامة علي الإصابة بانسداد شرايين في الساق، ولذا يجب إجراء دوبلر للتعرف علي المرض وعلاجه بشكل سريع تجنب لحدوث أي مضاعفات صحية.
-ألم في الفك والرقبةعند حدوث ألم في الرقبة والفك قد يكون علامة علي انسداد شرايين القلب، لأنه علامة علي الإصابة بالذبحة الصدرية، الناتجة عن عدم القدرة علي تدفق الدم بالشكل الطبيعي، ولذا يجب البحث عن حقيقة هذا المرض تجنبا للتعرض لأي مشاكل صحية ومضاعفات أخري