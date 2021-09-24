شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإسراف فى تناول الشاي الأخضر خطر على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشاى الأخضر المشروب السحرى لدى البعض الذى يخلصك من الوزن الزائد ويحميك من العديد من الأمراض لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فالشاي الأخضر يعد من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن عند الإسراف في تناولك له يعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "senchateabar"، ومنها:

-مشاكل في المعدة

يحتوي الشاي الأخضر علي مادة التانينات التي تتسبب في تعرضك لمشاكل في المعدة، كالإمساك أو الإسهال أو الحموضة الشديدة، ولذا يجب عليك التخلص من هذا الأمر عن طريق عدم تناولك له علي معدة فارغة.

-الصداع

إذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصداع، فعليك التقليل من تناول الشاي الأخضر لأنه يتسبب في إصابتك بالصداع، بسبب مادة الكافيين.

-إضطرابات في النوم

يعد غناه بمادة الكافيين من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باضطرابات في النوم، والإصابة بالأرق، ولذا يمكنك تجنب هذا الأمر عن طريق تناولك لكوب من الشاي الأخضر في الصباح وتجنب الإسراف ممن تناوله ليلا.

-نقص الحديد في الجسم

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعيق امتصاص الجسم للحديد، ولذا يزداد فرص الإصابة بالأنيميا، ويجب عليك تجنب هذا الأمر عن طريق عدم الإسراف في تناولك له.

-مشاكل في الكبد

تراكم مادة الكاتيكين تتسبب في الإصابة بتسمم في خلايا الجسم، وأبرزها الكبد، ولذا عليك عدم الإسراف في تناولك للشاي الأخضر.

وأخيرًا أكد التقرير عدم الإسراف في تناول الشاي الأخضر، لأنه في حالة تناول أكثر من 5 أكواب يوميًا ستصاب ببعض الأعراض منها الصداع، والعصبية المفرطة، والأرق، وحرقان في المعدة، وزيادة ضربات القلب.