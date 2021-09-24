شكرا لقرائتكم خبر عن راقب بشرتك وأظافرك.. علامات تؤكد نقص البروتين بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتينات من المغذيات المهمة للجسم، عندما تشعر بشرتك بالنقص، يمكن أن تصبح باهتة، ويمكن لجسمك امتصاص 21 جرامًا فقط من البروتين في المرة الواحدة، ومع تحول المزيد من الناس من الأنظمة الغذائية القائمة على الحبوب إلى اللحوم والبيض ومنتجات الألبان ، قد تبدو فكرة نقص البروتين غير واردة إلا أنه من المفارقات أن نسبة الإصابة بنقص البروتينات لا تزال مرتفعة.

وفقًا لـ Harvard Health ، يحتاج البالغون إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم. في المتوسط ​، هذا يعني 56 جرامًا من البروتينات للرجال و 46 جرامًا للنساء ويوصي الخبراء بتوزيعه عبر الوجبات لاستيعابها من مصادر مختلفة نباتية وقائمة على اللحوم.

هل بشرتك تلمح إلى نقص البروتينات؟

يُطلق على البروتينات اسم اللبنات الأساسية للحياة لأسباب عديده فهي لا تساهم فقط في كتلة العضلات ولكنها تؤثر أيضًا على الجلد والعظام والأسنان وحتى أظافرك لذلك، إذا كان لديك نقص في الإمدادات من هذه المغذيات الكبيرة ، فسوف يظهر جسمك علامات خفية تشير إلى وجود نقص كبير.

عندما تشعر بشرتك بنقص ، يمكن أن يتحول إلى باهت ومتقشرة وقد تحتوي حتى على بقع حمراء في أجزاء تشير البشرة التي تعاني من نقص التغذية إلى نقص في البروتينات ويمكن أن تكون أول علامة على أنك بحاجة إلى زيادة تناولك لمنتجات الألبان واللحوم والخضروات الورقية وغيرها من المصادر الطبيعية للبروتين.

راقب أظافرك بحثًا عن نقص البروتينات

تحتوي الأظافر أيضًا على بروتينات كمكون أساسي لها لذلك ، عندما ينقص جسمك من البروتينات ، يمكن أن تصبح أظافرك هشة ويمكن أن تتطور حواف عميقة على أظافر الأصابع.

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها في اليوم؟

يعتمد بعض الأشخاص على البروتينات لبناء كتلة العضلات، والبعض الآخر يزيد من تناولهم لزيادة الشعور بالشبع وتعزيز فقدان الوزن لكن لا يعرف الكثيرون مقدار البروتين الذي يحتاجون إليه في اليوم ومقدار ما يمكن أن يمتصه الجسم في المرة الواحدة.