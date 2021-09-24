شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول السبانخ يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية، عن فوائد جديدة من تناول السبانخ، بعد أن توصل الباحثون إلى قدرتها فى منع الإصابة بسرطان القولون، الذى يعد رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وثاني سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون أن تناول الخضراوات والألياف الخضراء يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 50%، حيث توجد علاقة بين السبانخ وصحة الأمعاء والوقاية من سرطان القولون.

وأكد الباحثون أن السبانخ قد تساعد في الوقاية من السرطان لدى هؤلاء المرضى عن طريق تأخير الحاجة إلى استئصال القولون والعلاج الدوائي لفترات طويلة، حيث تم استخدام السبانخ لمدة 26 يومًا، فى تجربة أجريت على نموذج حيوانى مصاب بنفس المرض، ولاحظ الباحثون نشاطًا كبيرًا مضادًا للأورام في القولون والأمعاء الدقيقة.

ووجد الباحثون أن قمع الورم عن طريق السبانخ ينطوي على زيادة التنوع في ميكروبيوم الأمعاء (الميكروبات المفيدة)، كما وجدوا أيضًا أن الأحماض الدهنية المرتبطة بتنظيم الالتهاب، قد تم رفعها إلى مستوى مفيد بعد اتباع نظام غذائي غنى بالسبانخ.

وأشار الباحثون إلى أن الأشكال الوراثية لسرطان القولون تمثل حوالي 10 إلى 15 %فقط من الحالات، فإن غالبية سرطانات القولون متفرقة، مما يعني أنها ليست مدفوعة باستعداد وراثي موروث من خلال الأسرة، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للمواد المسرطنة من خلال النظام الغذائي، للإصابة بالزوائد اللحمية في القولون والجهاز الهضمي السفلي في وقت لاحق من الحياة والتي يمكن أن تتطور إلى سرطان، لهذا السبب توصي جمعية السرطان الأمريكية ببدء فحص سرطان القولون في سن 45.