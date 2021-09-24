شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يسبب الرجيم عالى البروتين زيادة فى الوزن؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد أن اللجوء إلى نظام غذائي عالي البروتين هو أحد أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن، نظرًا لأن البروتين من العناصر الغذائية الأساسية، فهو يساعد في بناء العضلات وتقوية العظام وزيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، وفي كثير من الأحيان، يتحول الناس من الكربوهيدرات والدهون إلى الأطعمة الغنية بالبروتين لسبب بسيط هو أنها أكثر فعالية وخسارة الوزن.

ولكن يوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا" أن النظام الغذائي الغني بالبروتين ليس فعالًا كما يبدو وقد يأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان.

كيف يعمل نظام غذائي عالي البروتين؟

إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، يعتبر البروتين أيضًا من المغذيات الكبيرة، حيث يحتوى على مكونات كيميائية تعرف بالأحماض الأمينية، وهي مهمة لنمو العضلات وقوتها.



البروتين

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، بالنظر إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من الشهية وتؤثر على العديد من الهرمونات التي تنظم الوزن، يقال إنها تصنع العجائب لفقدان الوزن، وتعتبر الأطعمة مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والدواجن والفاصوليا والبقوليات وغيرها من أفضل البروتينات التي يمكنك تناولها.

ومع ذلك، لا ينبغي استبدال الأطعمة الغنية بالبروتين بالكربوهيدرات والدهون التي تعد أيضًا جزءًا من المغذيات الكبيرة، خاصة أن هناك احتمال أن يؤدي تناول البروتين بكميات كبيرة إلى زيادة الوزن.



اضرار الافراط في البروتين

كيف يمكن أن يؤدى لنظام الغذائي عالى البروتين إلى زيادة الوزن؟

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكربوهيدرات إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل غير صحي، فكل عنصر غذائي مهم ويحتاجه الجسم، ومع ذلك، فإن التفكير في اتباع نظام غذائي عالي البروتين قد يقلل من تناول الكربوهيدرات، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج أسوأ، لأن الجلوكوز المشتق من الكربوهيدرات هو المصدر المفضل للطاقة في أجسامنا، وبمجرد حرمان جسمك من الكربوهيدرات، فمن المرجح أن تتوق إلى الأطعمة غير الصحية بما في ذلك السكر والنشا، وهذا بدوره يمكن أن يجعلك تفرط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بما يضر بأهداف إنقاص الوزن.



الافراط فى البروتين يسبب زيادة فى الوزن

يعد اتباع نظام غذائي عالي البروتين يحرم جسمك من الكربوهيدرات الصحية التي تعتبر مصدرًا جيدًا للألياف المهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي كما تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، وعندما تأكل المزيد من البروتينات، لا تتغذى بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فإن حساب السعرات الحرارية مهم للغاية، ومع ذلك، ما يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن الأطعمة الغنية بالبروتين تعني أيضًا الأطعمة عالية السعرات الحرارية، في حين أن البروتين الحيواني قد يكون مشبعًا ولذيذًا، إلا أنه لا يخلو من محتوى عالي السعرات الحرارية، وقد تتراكم تلك السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها أثناء اتباع نظام غذائي عالي البروتين في جسمك على شكل دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدانه.