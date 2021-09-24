شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة وتحاليل هتساعدك فى تشخيص الإصابة بمرض الذئبة الحمراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذئبة الحمراء أحد أمراض المناعة الذاتية التي يصعب تشخيصها لأن العلامات والأعراض تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، وقد تتغير علامات وأعراض الذئبة بمرور الوقت وتتداخل مع تلك الخاصة بالعديد من الاضطرابات الأخرى، ووفقًا لتقرير لمايو كلينك لا يوجد اختبار واحد يمكنه تشخيص مرض الذئبة يؤدي الجمع بين اختبارات الدم والبول والعلامات والأعراض ونتائج الفحص البدني إلى التشخيص.

اختبارات تكشف الإصابة بالذئبة الحمراء

قد تشمل اختبارات الدم والبول ما يلي:

فحص دم شامل:

يقيس هذا الاختبار عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وكذلك كمية الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء قد تشير النتائج إلى إصابتك بفقر الدم، والذي يحدث بشكل شائع في مرض الذئبة قد يحدث انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية في مرض الذئبة أيضًا.

سرعة الترسيب

يحدد اختبار الدم هذا المعدل الذي تستقر به خلايا الدم الحمراء في قاع الأنبوب في غضون ساعة قد يشير المعدل الأسرع من المعدل الطبيعي إلى مرض جهازي ، مثل الذئبة معدل الترسيب ليس محددًا لأي مرض بمفرده قد يكون مرتفعًا إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة أو عدوى أو حالة التهابية أخرى أو سرطان.

وظائف الكلى والكبد

يمكن لاختبارات الدم تقييم مدى كفاءة عمل الكلى والكبد يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على هذه الأعضاء.

تحليل البول

قد يُظهر فحص عينة من البول ارتفاع مستوى البروتين أو خلايا الدم الحمراء في البول ، والذي قد يحدث إذا أثر مرض الذئبة على كليتيك.

اختبار الأجسام المضادة للنواة (ANA)

يشير الاختبار الإيجابي لوجود هذه الأجسام المضادة التي ينتجها جهازك المناعي إلى تحفيز جهاز المناعة في حين أن معظم الأشخاص المصابين بمرض الذئبة لديهم اختبار ANA إيجابي ، فإن معظم الأشخاص الذين لديهم ANA إيجابي لا يعانون من مرض الذئبة. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية لـ ANA ، فقد ينصحك طبيبك باختبار الأجسام المضادة الأكثر تحديدًا.

اشعه تشخيصية للكشف عن مرض الذئبة الحمراء

إذا اشتبه طبيبك في أن الذئبة تؤثر على رئتيك أو قلبك ، فقد يقترح عليك ما يلي:

الأشعة السينية الصدر: قد تكشف صورة صدرك عن ظلال غير طبيعية تشير إلى وجود سائل أو التهاب في رئتيك.

مخطط صدى القلب: يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنتاج صور في الوقت الفعلي لقلبك، يمكنه التحقق من وجود مشاكل في الصمامات وأجزاء أخرى من قلبك.

خزعة: يمكن لمرض الذئبة أن يؤذي كليتيك بعدة طرق مختلفة ، ويمكن أن تختلف العلاجات اعتمادًا على نوع الضرر الذي يحدث. في بعض الحالات، من الضروري اختبار عينة صغيرة من أنسجة الكلى لتحديد العلاج الأفض. يمكن الحصول على العينة بإبرة أو من خلال شق صغير، يتم إجراء خزعة الجلد أحيانًا لتأكيد تشخيص مرض الذئبة الذي يصيب الجلد.