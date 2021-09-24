شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف والجيوب الأنفية .. تعرف على طرق علاج أشهر مشكلة صحية فى موسم التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فصل الخريف جغرافيا وتعد التهابات الجيوب الأنفية أحد أشهر المشاكل الصحية التي تنتشر في هذا الموسم، يمكن أن تختفي العديد من التهابات الجيوب الأنفية من تلقاء نفسها دون استخدام المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بعدوى الجيوب الأنفية، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها للراحة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

ما هي عدوى الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية هو المصطلح الطبي لالتهاب تجاويف الجيوب الموجودة في خديك وخلف جبهتك وعلى جانبي أنفك يحبس الالتهاب المخاط داخل الجيوب الأنفية، ما يمنع التدفق الطبيعي من مؤخرة الحلق إلى معدتك.

عندما يحدث هذا بسبب البكتيريا أو الفيروسات، فإنه يسمى عدوى الجيوب الأنفية ومع ذلك، يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية أيضًا بسبب الحساسية المزمنة أو الزوائد الأنفية.

ألم وضغط حول جبهتك وعينيك وأنفك ووجنتيك

إفرازات أنف سميكة

قلة حاسة الشم والذوق

يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي :

حمى تزيد عن 101 درجة فهرنهايت

تورم العين

قيء و غثيان

تشمل الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض الشديدة ، فعليك طلب العناية الطبية، إذا لم تكن أعراضك شديدة ، فقد تكون العلاجات المنزلية التالية هي كل ما تحتاجه لتخفيف الألم والضغط الناجمين عن التهاب الجيوب الأنفية.

1. جرب الكمادات الدافئة

قد يساعد وضع منشفة مبللة دافئة على أنفك ووجنتيك وعينيك في تخفيف آلام الجيوب الأنفية عن طريق فتح الممرات الأنفية وتخفيف المخاط يمكنك محاولة القيام بذلك لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة حسب الحاجة.

2. استخدم أجهزة ترطيب الهواء

تضيف أجهزة ترطيب الهواء الرطوبة إلى الهواء، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية، لكي يكون المرطب هو الأكثر فاعلية يجب وضعه في أقرب مكان ممكن منك في نفس الغرفة حتى يتمكن من توصيل الرطوبة إلى تجويف الأنف.

3. استنشق البخار

على غرار جهاز الترطيب، يمكن أن يساعد استنشاق البخار الرطب الساخن في فتح الممرات الأنفية وتخفيف الألم والضغط يمكنك استنشاق البخار المباشر أو تجربة بعض الأعشاب مع الزعتر والريحان والأوكالبتوس لتعزيز تخفيف الأعراض.