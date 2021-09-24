شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم النوع الواحد.. تعرف على الريجيم الأحادي لإنقاص الوزن بسرعة ولكن قد يضر صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الأحادي هو نظام غذائي تتناول فيه عنصرًا غذائيًا واحدًا فقط (مثل البطاطس) أو نوعًا واحدًا من الطعام (مثل الفاكهة)، وفقًا لهذا الدايت يتعين على الناس تناول نوع واحد فقط من الطعام في كل وجبة، فعلى سبيل المثال، قد يأكلون الدجاج فقط في الوجبات الثلاثة أو الخضراوات الخضراء وذلك لمدة أسبوع أو أسبوعين، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

هذا النظام الغذائي غير مدعوم بأي دليل علمي، حيث وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يسبب هذا الدايت نقصًا في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وفقدان العضلات بالإضافة إلى فقدان الوزن.

فيما يلي.. بعض الأمثلة الشائعة عن النظام الغذائي الأحادي الذي يفضله الناس غالبًا أثناء اتباع هذا الريجيم:

1- حمية البطاطا الحلوة الأحادية

تحتوي حبة بطاطا صغيرة على 112 سعرة حرارية، ويقدر محتوى الألياف فيها بحوالي 4 جرام، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان على إنقاص الوزن، وتعمل البطاطا الحلوة أيضًا على ترطيب الخلايا وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.



ريجيم البطاطا الحلوة

2- شوربة الكرنب

نظام غذائي يمكن اتباعه لمدة أسبوع تتناول خلاله شوربة الكرنب مرتين أو ثلاثة يوميًا، وتسمح لنفسك بتناول أطعمة أخرى من قائمة النظام الغذائي في أيام محددة من الأسبوع، حيث أن شوربة الكرنب منخفضة للغاية في السعرات الحرارية، بالإضافة إلى محتواها العالى من الألياف والعناصر الغذائية التي قد تساعد في إنقاص الوزن.

3- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مثالية لهذا النظام الغذائي لاحتوائها على معظم العناصر الغذائية، حيث تحتوي على نسبة أقل من السكر بجانب مضادات الأكسدة المفيدة لصحتك، قد تساعد الشوكولاتة في إنقاص الوزن عن طريق خفض مستويات التوتر لديك، وتطلق مواد كيميائية تمنحك شعورًا بالسعادة، مما يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

ووفقًا للنظام الغذائي الأحادى، لا يمكن تضمين حميات أخرى، مثل حمية البيض فقط، ونظام التفاح الأحادي، ونظام الجريب فروت الأحادي، وغيرها.



ريجيم الموز

إيجابيات النظام الغذائي الأحادي

لعل أهم إيجابيات هذا الريجيم هو البساطة، فلا توجد قواعد معقدة يجب اتباعها على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى التي يتعين عليك فيها حساب السعرات الحرارية أو أحجام الحصص التي تتناولها، كما أنه يساعدك على إنقاص الوزن على المدى القصير، اعتمادًا على نوع الطعام والكمية التي تتناولها منه.

سلبيات النظام الغذائي الأحادي

لا يمكنك مع هذا النظام الغذائي الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك من تناول ظعام واحد فقط، وقد يكون لها تأثير على مستويات الطاقة وكتلة العضلات وعوامل أخرى.

وفقًا لمعظم خبراء التغذية، لا يُنصح باتباع نظام غذائي أحادي على المدى الطويل، إنه ليس مستدامًا، ويمكن أن التوقف عنه يدفعك للعودة لتناول الطعام بكميات كبيرة لتعويض الحرمان الناتج عنه.