شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات خفية قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. منها آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصعب اكتشاف سرطان البنكرياس فى المراحل المبكرة، حيث قد لا يكون هناك الكثير من المؤشرات فى بدايته، لذا يطلق الأطباء على هذا المرض "القاتل الصامت"، وفى هذا التقرير نتعرف على 8 علامات تحذيرية قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس، بحسب موقع "bestlifeonline".

8 علامات تحذيرية قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

آلام البطن المستمرة

نظرًا لوجود البنكرياس فى بطنك خلف معدتك، فإن أحد الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس هو الشعور بألم خفيف فى المعدة، ووفقًا لجمعية سرطان البنكرياس البريطانية، يبدأ المرض فى نحو 70 % من حالات سرطان البنكرياس على أنه مجرد القليل من الانزعاج والألم فى المعدة، لكن يمكن أن يصبح أكثر إيلامًا واستمرارية.

ألم الظهر

ألم المعدة ليس النوع الوحيد من عدم الراحة الذى يصاحب سرطان البنكرياس، لكن آلام الظهر شائعة أيضًا، وتحدث عندما ينتشر السرطان إلى الأعصاب المحيطة بالبنكرياس.

فى حين أن آلام المعدة والظهر لها العديد من الأسباب المحتملة المختلفة، يجب مراجعة طبيبك، خاصةً عندما يحدث كثيرًا.

حكة فى الجلد

لحكة الجلد أسباب عديدة، ومن بينها سرطان البنكرياس، وتحدث الحكة عندما يتراكم البيليروبين فى الجلد، وقد تلاحظه إلى جانب اصفرار بشرتك بسبب اليرقان.

الاكتئاب المفاجئ

لا يدرك الكثير من الناس أن سرطان البنكرياس يمكن أن يكون مسئولاً عن الاكتئاب، حتى قبل أن تدرك أنك مصاب به.

فقدان الوزن غير المبرر

وفقًا لمايو كلينك، هناك عدة أسباب مختلفة تجعل فقدان الوزن يشير إلى سرطان البنكرياس مع تقدم السرطان، فإنه يستهلك طاقة الجسم، ما يجعلك تفقد الوزن وإذا كان الورم يضغط على معدتك، فقد يجعلك تشعر بالشبع أو يصعب عليك تناول الطعام.

أيضًا عندما لا يعمل البنكرياس بشكل صحيح فإنه لا ينتج ما يكفى من العصارات الهضمية اللازمة لمساعدة جسمك على معالجة العناصر الغذائية فى المقام الأول.

مشاكل فى الجهاز الهضمى

إذا بدأت فى إخراج براز فاتح اللون أو زيتى أو مائى، وبراز كريه الرائحة قد يكون علامة على سرطان البنكرياس، ووفقًا لأمراض الدم فى علم الأورام فى ماريلاند تحدث المشكلة عندما يتم حظر القناة الصفراوية، ما يمنع البيليروبين من الوصول إلى البراز ويجعل من الصعب على جسمك هضم الدهون بشكل صحيح.

ضعف عام

إذا بدأت تشعر بضعف شديد، فقد يحاول جسدك إخبارك بأن شيئًا ما ليس صحيحًا، ووفق مركز موفيت للسرطان فإن أحد الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس هو المعاناة من ضعف شديد فى الأطراف، وهو أمر لا يحدث فقط مع هذا النوع من السرطان، لكن العديد من الأنواع المختلفة ذلك لأن السرطان يسرق بشكل أساسى العناصر الغذائية التى يحتاجها جسمك حتى ينمو ويسبب الضرر.

التعب غير المبرر

مثل الشعور بالضعف، فإن سرطان البنكرياس وجميع أنواع السرطان يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب الشديد، إذا لم يكن هناك تفسير آخر لسبب شعورك بالتعب الشديد.

والتعب المرتبط بالسرطان هو الشعور بالإرهاق الجسدى بسبب السرطان ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على أنشطتك اليومية المعتادة.