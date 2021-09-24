شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على الطرق الآمنة لاستخدام المنظفات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون تنظيف المنزل هو النشاط الأكثر إمتاعًا في يومك، لكن بضع دقائق للتخلص من الجراثيم يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو الحفاظ على صحة عائلتك، حيث يزيل التنظيف الروتيني باستخدام المنظفات أو الصابون والماء الأوساخ من الأسطح، كما يزيل التعقيم كميات صغيرة من الجراثيم، كما تتطلب بعض العناصر والأسطح خطوة إضافية تتمثل في التطهير بعد التنظيف لقتل الجراثيم الموجودة على الأسطح، وعلى الرغم من أن المطهرات الكيميائية والمطهرات ضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية ، إلا أنها من المحتمل أن تكون خطرة على الأطفال، وفى السطور القادمة نقدم لك بعض النصائح لاختيار المنظفات وكيفية تخزينها للحفاظ على صحة طفلك وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

يجب تخزين المنتجات في عبواتها الأصلية ذات الملصقات وفي أماكن لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

يجب وضع ملصقات للمطهرات والمطهرات المخففة في زجاجات الرش وتخزينها بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا ينبغي رش المطهرات عندما يكون الأطفال في مكان قريب لتجنب الاستنشاق وتعريض الجلد والعينين للأمراض.

قبل استخدام أي مادة كيميائية اقرأى ملصق المنتج وورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالشركة المصنعة.

هل تترك بقايا؟

هل هي مادة أكالة؟

هل هو مهيج للجلد أم العين أم الجهاز التنفسي؟

هل هي سامة (عن طريق امتصاص الجلد، أو الابتلاع، أو الاستنشاق)؟

ما هي مدة صلاحيتها الفعالة بعد التخفيف؟

المبيض المنزلي (الكلور مثل هيبوكلوريت الصوديوم) فعال ضد معظم الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الجراثيم البكتيرية ويمكن استخدامه كمطهر أو معقم ، اعتمادًا على تركيزه.

المبيضات المنزلية عبارة عن محلول بنسبة 5.25٪، أو 52500 جزء في المليون من هيبوكلوريت الصوديوم.

يكون الشكل "الفائق" أكثر تركيزًا بشكل طفيف ويجب تخفيفه واستخدامه بنفس طريقة مبيضات القوة العادية.

محلول التبييض الصناعي عالى القوة ليست مناسبة للاستخدام في أماكن رعاية الأطفال.

يمكن أن تكون ضارة لبعض المواد المعدنية والمطاطية والبلاستيكية.

يجب ترك محلول التبييض لمدة دقيقتين على الأقل قبل مسحه،و يمكن تركه يجف لأنه لا يترك أي بقايا.

يمكن استخدام المبيضات المنزلية لتطهير الأطباق وأدوات الأكل، بشرط أن يكون تركيز الكلور المستخدم في العملية أقل بكثير من تركيز الكلور المستخدم في تطهير الأشياء الأخرى.