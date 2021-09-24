لماذا نتذوق طعم الدم أثناء الجري؟ إليكم السبب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 ثواني

شرح طبيب في مقطع على تيك توك سبب تذوق البعض لطعم الدم أثناء ممارسة رياضة الجري.

وشارك الطبيب الذي يستخدم حساباً باسم @lifeofadoctor على تيك تو مقطعاً لفتاة صغيرة تجري، وقال إنها تستطيع تذوق الدم في فمها، وشرح ما يحدث في جسدها أثناء ذلك.

وقال الطبيب معلقاً على الفيديو “ستطيش بعض العقول لدى معرفة ذلك، ولكن إذا كنت تجري في أي وقت وبدأت تتذوق الدم، فهذا في الواقع لأنك كنت تنزف من رئتيك”.

وأوضح صاحب المنشور “عندما تبدأ في ممارسة الرياضة، يرتفع ضغط دمك، وتوجد هذه الأكياس الصغيرة في أعماق رئتيك حيث يمر الدم من خلالها للحصول على الأوكسجين، وعندما يرتفع ضغط الدم، ينفجر بعضها، ويطلق الدم في رئتيك. وفي مرحلة الزفير، يتم امتصاص هذا الدم من القصبة الهوائية إلى فمك، ومن هناك تلتقطه براعم الذوق لديك”.

وسرعان ما انتشر مقطع الطبيب على نطاق واسع، حيث صُدم الكثير من المشاهدين من هذه المعلومة، وأرادوا معرفة المزيد، وكتب أحدهم “حسنًا، لكني أعتقد أنك نسيت الجزء الذي تخبرنا فيه ما إذا كان ينبغي لنا القلق أم لا”، وأضاف آخر “لقد تركت الجزء الذي تخبرني فيه ما إذا كان هذا سيقتلني أيها الطبيب”.

ثم أوضح الطبيب أن أي دم قد تتذوقه هو “كمية ضئيلة” ولا داعي للقلق، وكتب في تعليق “للتوضيح فقط، إنها كمية صغيرة جدًا، لذا فهذا ليس عذراً للتوقف عن ممارسة الرياضة.. لا تستخدموني كعذر لكم”.