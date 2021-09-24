6 فوائد صحية لتناول كوب من عصير الكرفس.. أبرزها حرق الدهون

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية عديدة لتناول عصير الكَرَفْس لصحتك؛ خاصة في الصباح قبل الإفطار على معدة فارغة؛ فهو يمنحك بشرة متوهجة وزيادة الطاقة وتحسين الهضم.. إليك فوائدَ تناول كوب يومياً من عصير الكَرَفْس لصحتك.

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1. غني بمضادات الأكسدة

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وفقاً لمدرب الصحة الشاملة مولي أليمان: أظهرت الدراسات أن عصير الكرفس الخضار، يحتوي على مضادات الأكسدة والإنزيمات التي تحارب الجذور الحرة، والإصابة بأنواع السرطانات المختلفة، بالإضافة إلى مضاعفة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، والمساعدة على إنقاص الوزن.

2 . يساعد على طرد السموم

الكرفس هو مُدرّ طبيعي للبول، وإلى جانب قدرته على مساعدة الكبد على التخلص من السموم، يمكنه أيضاً تقليل الانتفاخ.

3 . خصائص مضادة للالتهابات

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تُظهر الأبحاث أيضاً أن مستخلص الكرفس، قد يكون له أيضاً خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، بالإضافة إلى القدرة على موازنة نسبة السكر في الدم .

4 . حمايتك من الجفاف

شرب عصير الكرَفْس يمكن أن يدعم أيضاً ترطيب الجسم والبشرة "يتكون الكرَفْس في الغالب من الماء؛ مما يعني أن شرب عصير الكرفس يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هدفك اليومي من الترطيب والوقاية من الجفاف"، كما تقول الدكتورة آمي لي، مديرة التغذية في شركة Nucific. إنه مثالي ليوم صيفي حار، ولمن لا يجدون أنفسهم يشربون كمية كافية من الماء كل يوم.

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5 . الحفاظ على صحة الجلد

على الرغم من أن عصير الكَرَفْس ليس علاجاً لأية حالة مزمنة، إلا أن الدراسات أكدت أنه بسبب فوائده المضادة للالتهابات؛ فإن شرب عصير الكَرَفْس قد يساعد في الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية.

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الكَرَفْس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الحيوية التي تحتاجها أجسامنا، وشرب عصير الكرفس بانتظام، يمكن أن يساعد أولئك الذين قد لا يحصلون على هذه العناصر الغذائية من خلال نظامهم الغذائي العادي؛ لاحتواء الكرفس على عنصر أبيجينين، هذا المركب النباتي الموجود في العديد من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الكرفس، مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يلعب دوراً في تعزيز المناعة.

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الآثار الجانبية المحتملة لشرب عصير الكَرَفْس

عصير الكرفس يحتوي على مستوى أعلى من الصوديوم مقارنةً بالعصائر الأخرى، يُنصح أيضاً الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقق الدم لأمراض القلب والأوعية الدموية، بتجنب عصير الكَرَفْس؛ فهو يحتوي أيضاً على مستوى عالٍ من فيتامين K ، المعروف بتأثيره في ترقق الدم.

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كيفية صنع عصير الكرفس في المنزل

نظراً لأنه يحتوي على مُكوّن واحد فقط؛ فمن الأسهل صنعه وبأسعار معقولة أكثر من خلطات العصائر الخضراء الأخرى.. ما عليك سوى وضع حفنة من الكرفس، بما في ذلك سيقان الكَرَفْس، من خلال عصارة أو خفقها في خلاط عالي السرعة وتصفية اللُب.