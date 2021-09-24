شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك مصاب باضطراب الاكتئاب المستمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الاكتئاب المستمر هو شكل مستمر طويل الأجل من الاكتئاب تظهر أعراضه عادة وتختفى خلال فترة تمتد عدة سنوات؛ وتتغير شدته مع مرور الوقت، ويؤثر هذا الاضطراب على مزاج وأفكار الفرد، ويؤثر على الطريقة التى يعمل بها الشخص وينظر بها إلى العالم، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر، بحسب موقع "Health".

ما أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر ؟

يمكن أن تسبب أعراض الاضطراب الاكتئابى المستمر قلة الثقة بالنفس وقد تشمل قلة الاهتمام بالأنشطة اليومية الفراغ أو الشعور بالخمول والوحدة، ونقص الطاقة، وقلة التركيز، والغضب المفرط، وتجنب الأنشطة الاجتماعية.

هل هناك مدة زمنية للتعافى من المرض؟

بسبب الطبيعة المزمنة للمرض، قد تستمر الأعراض لسنوات وتؤثر على علاقاتك بمن حولك وحياتك اليومية.

ما أسباب اضطراب الاكتئاب المستمر؟

لم يتم العثور على سبب معروف حتى الآن فى البحث العلمى، لكن هناك أسباب وراء تطور المرض فى شخص ما.

1. عدم التوازن الكيميائى فى الدماغ، ما يعنى أن الناقلات العصبية والهرمونات التى تكمن عملها فى موازنة المشاعر والمشاعر تفرز فى نطاق غير طبيعى.

2. تاريخ العائلة يزيد وجود مرض نفسى فى العائلة من خطر أعلى لتطوير مرض نفسى.

3. تاريخ ظروف الصحة النفسية الأخرى، مثل القلق أو الاضطراب الثنائى القطب، أو وجود مرض نفسى شديد يؤثر على نفس الشخص.

4. أحداث حياة مرهقة أو مؤلمة، مثل فقدان أحد الأشخاص المقربين أو المشاكل المالية - أو أى حدث مؤلم آخر له القدرة على ضرب شخص بعمق على المستوى النفسى الإجهاد المفرط يؤدى إلى إفراز الهرمونات غير المرغوب فيها فى الجسم.

هل الأمراض المزمنة عاملا للإصابة بالمرض؟

هناك بعض الأمراض مثل أمراض القلب أو مرض السكرى أو السرطان، قد تشكل عاملا مهما فى الإصابة، حيث يصاب الشخص حينها بمستويات عالية من التوتر فى الفرد.

هل هناك علاقة بين الإصابة بالمرض والتعرض لحادثة سابقة؟

قد يؤدى التعرض لحادثة للإصابة بصدمة الدماغ مثل الارتجاج، والذى ينتج عنه تغييرات فى تشريح الدماغ الطبيعى ويؤثر على مستويات الهرمونات وبالتالى ينتج عن ذلك الإصابة.

كيف تتعامل مع اضطراب الاكتئاب المستمر ؟

يتطلب اضطراب الاكتئاب المستمر مزيجا من العلاج الحديث (العلاج النفسي) والأدوية لتكون فعالة فى التعامل مع هذا الاضطراب.