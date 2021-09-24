شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لعلاج حروق الأطفال.. لا تستخدم الثلج.. واعرف متى تلجأ للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب المختلفة للحروق الخطيرة عند الأطفال ، بما في ذلك حروق الشمس أو الماء الساخن أو السوائل الساخنة الأخرى، وتلك التي تحدث بسبب الحريق أو التلامس الكهربائي أو المواد الكيميائية، كل هذه يمكن أن تسبب إصابة دائمة وترك ندبات في الجلد، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

خطوات العلاج الفوري للحروق:

- لا تتردد في صب الماء البارد على الحرق لفترة كافية لتبريد المنطقة وتسكين الألم فورًا بعد الإصابة.

- لا تستخدم الثلج على الحرق قد يؤخر الشفاء، لا تفرك حرق يمكن أن يزيد من ظهور تقرحات.

-إذا كان الحرق ينزف ، قم بتغطيته برفق بشاش معقم إذا كان متاحًا واطلب العناية الطبية على الفور. -في حالة عدم توفر الشاش المعقم ، قم بتغطية الحروق بملاءة أو منشفة نظيفة.

-لا تضع الزبدة أو الشحوم أو البودرة على الحرق، كل هذه العلاجات المنزلية المزعومة يمكن أن تجعل الإصابة أسوأ.

-إذا استمر الاحمرار والألم لأكثر من بضع ساعات، استشر الطبيب.

- يجب أن تتلقى جميع الحروق الكهربائية وحروق اليدين أو الفم أو الأعضاء التناسلية عناية طبية فورية.

-عند علاج الحروق في المنزل ، راقب أي زيادة في الاحمرار أو التورم أو ظهور رائحة كريهة أو إفرازات.

قد يكون العلاج في المستشفى ضروريًا في حالة :

إذا كانت الحروق من الدرجة الثالثة.

إذا تم حرق 10٪ أو أكثر من الجسم.

إذا كان الحرق يشمل الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية أو يتضمن مفصلًا متحركًا.

إذا كان الطفل صغيرًا جدًا ويصعب علاجه في المنزل.

كيف تحمي عائلتك من الحرائق :

قم بتركيب أجهزة كشف الدخان في الممرات خارج غرف النوم والمطبخ وغرفة المعيشة وبالقرب من الفرن ، مع وجود جهاز واحد على الأقل في كل طابق من المنزل.

احصل على العديد من طفايات الحريق التي تعمل بسهولة وتعرف على كيفية استخدامها.

علم أطفالك الزحف إلى المخارج إذا كان هناك دخان في الغرفة ، سيتجنبون استنشاق الدخان بالبقاء تحته.

لا تترك الطعام يطهى على الموقد دون رقابة .

احبس السوائل القابلة للاشتعال في المنزل ، بعيدًا عن متناول الأطفال ، وبعيدًا عن مصادر الحرارة أو الاشتعال.

احمِ طفلك من حروق مياه الصنبور، اضبط سخان المياه بحيث لا تزيد درجة حرارة الصنبور (48.9 درجة مئوية) لمنع الحروق.

احتفظ بالكبريت والولاعات بعيدًا عن متناول الأطفال ، مغلقًا وبعيدًا عن متناول اليد.